З’їла 50 щурів: жінка схудла на 14 кг під час змагання з виживання (фото)

Реклама

25-річна китаянка, відома в соцмережах як Чжао Тієжу, розповіла, як змінилася після участі у 35-денному конкурсі на виживання. Дівчина втратила 14 кг, з’їла десятки щурів і змогла вибороти третє місце, попри екстремальні умови.

Про це пише SCMP.

Змагання стартувало 1 жовтня на острові в провінції Чжецзян та тривало до 5 листопада. За цей час Чжао пережила 40-градусну спеку, сонячні опіки та постійні укуси комах. Її ноги були вкриті слідами, а руки — подряпинами від роботи у диких умовах.

Реклама

Попри це вона каже, що результат вартував усіх труднощів.

«Я схудла з 85 до 71 кг — це найкращий бонус змагання», — зізналася Чжао.

Чжао Тієжу / © Sina

Її раціон містив те, що вдавалося знайти: крабів, морських їжаків, морських вушок. Але найбільше шокує інше — за 35 днів вона вполювала й приготувала приблизно 50 щурів.

«Щури досить смачні», — сказала вона. — «Я навіть залишила трохи в’яленого м’яса, щоб з’їсти після повернення».

Реклама

4 листопада на острів обрушився тайфун, і Чжао змушена була припинити участь.

«Я досягла своєї мети. Тепер хочу просто виспатися у своєму ліжку», — пояснила вона.

Вона посіла третє місце і виграла 7 500 юанів (1000 доларів США) призових: 6 000 юанів (840 доларів США) за виживання протягом 30 днів і 300 юанів (40 доларів США) за кожен наступний день.

Чжао Тієжу / © Sina

За словами менеджера змагань Генга, на острові все ще залишаються двоє чоловіків, які змагаються за головний приз у 50 000 юанів (7 000 доларів США).

Реклама

Цікавість до подібних випробувань у Китаї стрімко зростає. Одне з найпопулярніших відбувається у Чжанцзяцзе, де переможець отримує 200 000 юанів (28 000 доларів США). Організатори закликають не повторювати такі експерименти самостійно, адже вони потребують серйозної логістичної та медичної підтримки.

Чжао не збирається зупинятися. Вона заявила, що планує ще екстремальніші випробування.

«Мені треба скинути ще 15 кг до наступної гри», — додала вона.

Нагадаємо, священний храм згорів ущент через помилку туриста.