Десерт чурос / © Вікіпедія

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24-річний британський турист Гаррі Джеймс Кітто помер від тяжкої алергічної реакції після того, як випив гарячий шоколад і з’їв чуро в популярному кафе Café Tortoni в Буенос-Айресі.

Про це повідомляє британське видання Daily Mail із посиланням на результати коронерського розслідування.

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Трагедія сталася в листопаді 2025 року, коли Гаррі Кітто подорожував Південною Америкою зі своєю дівчиною Наомі. Пара відвідала Café Tortoni, де перед замовленням іспанською мовою уточнила у працівників закладу, чи містять чуро арахіс. Через тяжку алергію чоловіка це було принципово важливо.

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Отримавши запевнення, що десерт безпечний, турист з’їв чуро та випив гарячий шоколад. Однак невдовзі йому стало зле, і дівчина повторно звернулася до персоналу з тим самим запитанням. Працівники знову запевнили пару, що в їжі немає горіхів.

Після того як чоловік з’їв ще один чуро, його стан знову погіршився.

Лікарі не врятували життя туриста

Коли пара вирушила назад до свого помешкання, де залишився автоін’єктор EpiPen для екстреного введення адреналіну, у Гаррі почалися серйозні проблеми з диханням. На станції метро його дівчина побігла по препарат, але, повернувшись, знайшла чоловіка непритомним.

Бригада швидкої допомоги прибула приблизно через десять хвилин. Медики ввели туристу адреналін, однак дорогою до лікарні в нього зупинилося серце. Лікарям вдалося відновити серцебиття, але через нестачу кисню мозок зазнав незворотних ушкоджень.

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Попри лікування в лікарні Ramos Mejía в Буенос-Айресі, врятувати чоловіка не вдалося. Апарат життєзабезпечення відключили, і 7 листопада 2025 року Гаррі помер у присутності рідних.

Що виявили у десерті

Як повідомляє Daily Mail, після смерті Гаррі його батько та брат відвідали те саме кафе й замовили аналогічні чуро та гарячий шоколад. Вони також уточнили у працівників, чи містять продукти арахіс, і знову почули заперечну відповідь.

Однак лабораторний аналіз зразка десерту виявив у ньому 20 мг білка арахісу на кілограм продукту.

Помічниця коронера Корнуолла та островів Сіллі Емма Гіллсон дійшла висновку, що найімовірнішою причиною анафілактичного шоку, порушення дихання та подальшого незворотного ушкодження мозку став саме арахісовий білок у чуро. Смерть чоловіка кваліфікували як нещасний випадок.

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Гаррі Кітто працював перукарем і фотографом та подорожував Південною Америкою, зокрема відвідав Перу, де побував на маршруті Салкантай і піднявся до Мачу-Пікчу. До повернення додому у Великій Британії йому залишалося лише кілька днів.

Після смерті родина описала Гаррі як добросердого, допитливого та життєрадісного молодого чоловіка, який до останнього боровся за життя. Збір коштів на його репатріацію з Аргентини отримав значну підтримку, а залишок коштів організатори планували передати благодійному фонду Natasha Allergy Research Foundation.

Нагадаємо, у Таїланді деякі звичні для туристів речі можуть обернутися великим штрафом, депортацією, ув’язненням або навіть смертною карою.

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