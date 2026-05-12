"Жила в підвалі без вікна": українка відверто розповіла про життя в Канаді

Канада / © Pexels

Українка, яка вже сім років живе у Канаді, відверто розповіла про свій досвід еміграції та пояснила, чому вважає переїзд одним із найкращих рішень у житті.

Про це розповіла українка на своїй сторінці в Instagram.

Вона зізналася, що в перші роки життя у Канаді навряд чи могла б сказати щось позитивне про еміграцію. Українка пригадала, що після переїзду жила у підвалі без вікна та по пів години чекала на автобус. Однак із часом її ставлення до країни повністю змінилося.

Жінка розповіла, що одним із головних плюсів Канади вважає можливість адаптуватися та знайти роботу без упередженого ставлення до приїжджих. За її словами, у країні ніхто «не дивиться криво» на іммігрантів, адже багато людей також колись переїхали з інших держав. Також вона зазначила, що люди різних культур привезли туди «своє найкраще».

«Тут дуже класні люди, які вас підтримають на шляху імміграції. І це не монокультура. Тут всі колись звідкись приїхали і всі вас зрозуміють і підтримають», — зазначила жінка.

Окремо емігрантку вразило життя канадських пенсіонерів. Вона каже, що саме це колись переконало її залишитися у країні назавжди. За словами українки, пенсіонери у Канаді активно подорожують, планують круїзи та тури до різних країн.

«Вони не рахують пенсію, а мають те, на що заслужили. Вони планують круїзи на круїзних лайнерів, кудись пливуть. Завтра в них Куба, післязавтра Мексика, а потім тур на Аляску», — розповіла українка.

Також жінка поділилася, що платить за власне помешкання, яке оформлене в іпотеку на 25–30 років. За її словами, суми щомісячних виплат співмірні з орендою житла.

Українка також спростувала поширений міф про те, що через віддаленість Канади люди нібито рідко подорожують. Вона заявила, що кілька разів на рік літає до Європи, а серед найближчих планів має поїздки до Японії та Південної Кореї.

Крім того, жінка звернула увагу на різноманітність самої Канади. За її словами, кожна провінція має свої особливості. Монреаль вона назвала схожим на Європу, Калгарі — місцем для любителів гір та зимових видів спорту, а Британську Колумбію — регіоном з океаном і м’якшим кліматом.

