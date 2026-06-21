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«Піраміда Куньшаня» — це незвичайний житловий будинок, розташований у місті Куньшань, Китай, який привертає увагу своєю нетиповою архітектурою, що справді нагадує піраміду.

Про це пише Oddity Central.

У Китаї можна зустріти чимало нестандартних багатоквартирних будівель: від гігантських житлових комплексів, схожих на вулики, які можуть вміщувати близько 20 000 мешканців, до споруд, крізь які проходять залізничні колії, або будинків, зведених просто серед транспортних естакад. Проте не всі знають, що серед таких архітектурних експериментів є й багатоповерхівка у формі піраміди.

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Розташована в сучасному районі Хуацяо, «Піраміда Куньшаня» вважається однією з найвідоміших житлових споруд у країні. Її будівництво завершили 2013 року, і відтоді вона стала помітною архітектурною пам’яткою та популярною туристичною точкою.

На відміну від класичних єгипетських пірамід, 18-поверхова «Піраміда Куньшаня» має дві вертикальні зовнішні стіни, тоді як інші дві виконані під нахилом. Квартири тут розміщені каскадом під кутом приблизно 45 градусів, що створює характерний і візуально ефектний силует будівлі. Як повідомляється, архітектурне бюро Masters’ Architectural Office, яке працювало над проєктом, надихалося традиційними китайськими терасовими рисовими полями.

Попри те, що така конструкція дозволяє кожній квартирі на каскадних рівнях мати простору терасу, будівля має і свої недоліки. Через складну форму виникають проблеми з вентиляцією та природним освітленням внутрішніх приміщень, а також додаткові виклики для систем пожежної безпеки.

Нагадаємо, як у Китаї чоловік купив квартиру на 34 поверсі 32-рівневого будинку.

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