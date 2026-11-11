Життя на самоті особливо ризиковане для молоді: результати дослідження

Самотність і здоров’я: чому молоді люди, які живуть самі, опинилися у зоні ризику / © Credits

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Люди, які живуть самі, можуть мати вищий ризик передчасної смерті через низку захворювань. Причому найнесподіваніші результати дослідження стосуються не літніх людей, а молодих і людей середнього віку. В деяких випадках різниця у ризиках виявилася значно більшою, ніж серед старшого покоління.

Про це свідчать результати масштабного дослідження у США, про які повідомило польське видання Onet.

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Життя на самоті може бути небезпечним для здоров’я

Дослідники проаналізували дані приблизно 598 000 дорослих у США. Результати показали, що самотні люди віком 18–64 років мали на 22% вищий загальний ризик смерті, ніж ті, хто проживав з кимось. Серед тих, кому 65 років і старше, різниця становила лише 6% на шкоду самотнім людям.

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Найбільші відмінності спостерігалися щодо серцевих захворювань. Молодші люди, які проживають самі, мали на 41% вищий ризик смерті від цих захворювань, ніж ті, хто проживає з іншими людьми. Подібні зв’язки були виявлені щодо діабету (34%), раку товстої кишки (27%) та інсульту (23%).

Психічний стан також має значення

Результати щодо самогубств є особливо тривожними. Неодружені люди віком 18–64 років мали на 58 відсотків вищий ризик смерті від самогубства. Самотні люди, кому було понад 65 років, мали цей ризик на 103 відсотки вищий.

Чи означає це, що кожен, хто живе сам, перебуває під загрозою для свого здоров’я? Ні. Життя на самоті необов’язково означає самотність. Ті, хто має власну квартиру, можуть мати багато друзів, регулярні контакти та повноцінне особисте життя.

Чи збільшує ризик просте проживання на самоті? Дослідження цього не виявило. Однак результати показують, що навіть серед молоді ризик смерті значно варіюється залежно від їхніх життєвих умов. Важливу роль відіграють спосіб життя, матеріальне становище, наявність хронічних захворювань і доступ до медичної допомоги.

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