Дата публікації
Категорія
Цікaвинки
Кількість переглядів
32
Час на прочитання
1 хв

Життя на Землі без Місяця: чи вижили б океани та люди

Місяць керує океанами і всім живим навколо.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Що було б із Земи не було Місяцялею, якб

Що було б із Земи не було Місяця / © pexels.com

Місяць притягує воду, створюючи регулярні приливи та відпливи в океанах. Сонце теж впливає на рух води, але лише на 40% порівняно з Місяцем. Основна сила, яка визначає рух океанів і формує життя в них, походить саме від Місяця.

Якби вода в океанах майже не переміщувалася, не виникли б коралові рифи та багато молюсків, що залишаються на місці й харчуються рухом води. Відповідно, вся морська екосистема виглядала б зовсім інакше.

Чому Місяць так важливий для Землі

Місяць розташований далеко — майже 385 тисяч кілометрів від нас. Але його вплив на Землю сильніший за будь-яке інше небесне тіло. Завдяки Місяцю:

  • формуються звичні приливи та відпливи;

  • рельєф океанського дна та берегів склався саме так, як ми його бачимо;

  • з’явилися й змогли вижити численні види морських тварин;

  • тривалість доби стабільна — 24 години;

  • вісь обертання Землі утримується рівною, тому клімат не зазнає різких стрибків.

Якщо б Місяця не було, наша планета стала б набагато хаотичнішою: дні коротші або довші, клімат змінювався б різко, океани й морське життя мали б інший вигляд.

Місяць — це не просто красивий світильник на небі. Він керує океанами, формує клімат і визначає життя на Землі.

