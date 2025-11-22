Життя не закінчується: жінка, яка помирала двічі, розповіла, про що дізналась у потойбіччі

Жінка двічі поверталась з потойбіччя

80-річна духовна терапевтка із Меріленду Норма Едвардс стверджує, що тричі пережила клінічну смерть. У двох з цих випадків вона нібито «перетинала межу» і потрапляла в інший вимір, де зустріла «потойбічних істот» і зрозуміла головну мету людського існування.

Про це Норма Едвардс розповіла Daily Mail.

«Як вилити галактику в чайну чашку»: перший досвід смерті

Перший досвід Норма Едвардс пережила у 1971 році, коли їй було 26 років і вона жила в Лондоні. Через ускладнення вагітності у неї трапився викидень, а її серце зупинилося під час хірургічної операції. За словами жінки, в той момент, коли лікарі боролися за її життя, вона залишила своє тіло.

За словами Едвардс, вона «пронеслася через абсолютно чорний тунель» до смуг кольорів, які вона «ніколи не бачила на Землі», перш ніж увійти в чисте сяйво. Вона стверджує, що бачила щось схоже на величезний екран, який відтворював її життя, розділене на три частини: життя, яке вона планувала, життя, яке вона прожила, і результат. Кожен «огляд» показав, що вона не виконала своєї призначеної місії.

Після зустрічі зі знайомими «потойбічними духами» їй повідомили, що вона не може залишитися, і мусить повернутися на Землю з посланням, що «життя не закінчується, воно перетворюється». Після цього повернення у тіло було болісним.

«Це було боляче. Наче спроба вилити галактику в чайну чашку. Мій дух величезний, тож коли цю енергію силоміць заганяєш назад у маленьке тіло, це боляче,» — розповіла Едвардс про повернення.

Після цього досвіду її чуття загострилися: вона «бачила наскрізь тіла людей», а лампочки вибухали, коли вона проходила під ними. Цей глибокий досвід спонукав її стати капеланом, і протягом 27 років вона працювала у в’язницях, щоб надавати духовну підтримку ув’язненим.

Місія, яка ще не завершена

Наступного разу Норма Едвардс опинилася на межі смерті у листопаді 2024 року — вона пережила зупинку серця у своєму будинку в Меріленді. Жінка стверджує, що одразу впізнала відчуття — «тунель, зсув, потяг до іншого боку», але її реанімували саме перед «досягненням Небес».

Коли того ранку вона померла вдруге, то відчула «жіночу присутність», яка нагадала їй те саме повідомлення, що вона отримала десятиліттями раніше. Разом із запевненням, що життя вічне, Едвардс сказали, що вона ще має виконати місію: допомагати іншим позбутися страху та ставитися до життя і смерті з ясністю.

Сьогодні Едвардс працює з громадами людей похилого віку та допомагає тим, хто наближається до кінця свого життя. Вона закликає людей не боятися смерті, а сприймати її як перехід. Норма Едвардс вважає, що страх є найбільшою перешкодою для людства.

«Душа не помирає. Ви просто виходите з тіла в щось більше», — говорить вона.

