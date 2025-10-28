Поруч із монстрами: жінка розповіла, як рік жила з серійними вбивцями (фото)

Британка написала книгу про життя із серійними вбивцями Фото ілюстративне / © Credits

Реклама

Британка Кетлін Річардс вперше відверто розповіла, як у підлітковому віці провела рік у домі серійних убивць Фреда та Розмарі Вест у Глостері. Її історія стала основою книги «Під їхнім дахом».

Про це йдеться у матеріалі ВВС.

«Ніколи не уявляєш, що живеш поруч із убивцями. Це просто не спадає на думку», — зізнається зараз 65-річна Кетлін.

Реклама

Кетлін Річардс фото: Kathleen Richards / © ВВС

Їй було лише 17, коли разом із сестрою Дейдре вона шукала дешеве житло. Дівчата натрапили на пропозицію оренди кімнат на Кромвелл-стріт, 25 — у домі, який згодом став місцем жахливих злочинів.

«Нас у родині було десятеро, а вдома — дві кімнати. Тож ми мусили піти. Нам сказали, що господарі на Кромвелл-стріт — дуже доброзичливі», — пригадує жінка.

Та «привітними» виявилися Фред і Роуз Вест, одна з найжорстокіших подружніх пар-убивць у британській історії. Їхніми жертвами стали десятки жінок, серед них і власна донька.

«Отвори для підглядання» і дивна поведінка

Коли сестри вперше потрапили до будинку, Фред особисто провів для них «екскурсію». Під час неї він представив молоду дівчину Ширлі Робінсон як свою «коханку». Кетлін здалося це дивним — дівчина була майже її ровесницею.

Реклама

Згодом підозр додали й інші деталі. У стінах кімнати дівчата помітили отвори — ніби хтось зробив їх спеціально, щоб підглядати.

«Я затикала їх газетами, але вранці все знову було на підлозі. Тоді я думала, що це просто недороблений ремонт», — каже Кетлін.

Зникнення подруги та перші страхи

Кетлін швидко подружилася з тією ж Ширлі. Та одного дня дівчина сказала, що вагітна від Фреда. Коли ж Ширлі зникла, Кетлін гадала, що та просто лягла до пологового будинку. Фред запевнив, що подруга «поїхала до Німеччини».

Пізніше з’ясувалося: тіло Ширлі та її ненародженої дитини знайшли закопаними у саду будинку на Кромвелл-стріт.

Реклама

«Я зрозуміла, що мушу тікати»

Після зникнення Ширлі поведінка Фреда стала агресивнішою.

«Він почав чіплятися до мене, торкатися, коли я проходила повз. Я тоді сприймала це як просто непристойну поведінку літнього чоловіка — часи були інші», — згадує жінка.

Та одного дня ситуація вийшла з-під контролю — Фред опинився в її ліжку.

«Я відчула його запах — брудний, важкий. Мені стало страшно до тремтіння. Тоді я зрозуміла: якщо не втечу, не виживу», — розповідає Кетлін.

Реклама

Під приводом, що хоче вдягнутися, вона вислизнула з дому просто під дощем і втекла на автостанцію, де мала зустріти сестру. Наступного ранку вони остаточно залишили дім жаху.

Почуття провини і мовчання

Довгі роки Кетлін жила з тягарем провини — вважала, що мала звернутися до поліції. Та, за її словами, у той час ніхто б не повірив юній дівчині: «Він здавався поважним чоловіком, а я — ніхто».

Коли у 1994 році Фреда і Роуз Вестів заарештували, Кетлін пережила шок. Вона відмовчувалася навіть тоді, коли її просили свідчити в суді. Лише кілька років тому вперше розповіла чоловікові правду про той період свого життя.

«Я хочу, щоб інші знали — вижити можна»

Згодом Кетлін вирішила написати книгу «Під їхнім дахом», щоб звільнитися від болю і допомогти іншим жертвам насильства.

Реклама

«Написання книги зняло з мене величезний тягар. Я хочу, щоб люди знали: треба говорити про пережите. Бо мовчання нищить», — каже вона.

Фред і Роуз Вест Фото: ВВС

Зазначимо, що Фред Вест покінчив із собою у в’язниці у 1995 році, не дочекавшись суду за 12 вбивств. Його дружину, Розмарі Вест, засудили до довічного ув’язнення за 10 вбивств дівчат і молодих жінок.

Нагадаємо, справу про вбивство двох дівчат-підлітків — Ліббі та Еббі було розкрито завдяки випадковій знахідці.

Впродовж п’яти років справа про вбивство двох підлітків залишалася нерозкритою, доки випадкове виявлення доказів волонтером не допомогло поліції вийти на слід одруженого батька-одинака, який виявився винним.