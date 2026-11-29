"Плем'я скелетів" / © Unilad

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У гірській провінції Чімбу в Папуа — Новій Гвінеї живе громада, представники якої розмальовують свої тіла чорно-білими візерунками, що нагадують людські скелети. Незвичайна традиція має давнє походження і зовсім не пов’язана з бажанням залякати ворогів. Насправді таким чином місцеві жителі відтворюють легенду про чудовисько, яке, за переказами, колись мешкало в гірській печері.

Про це пише видання Unilad.

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Легенда про чудовисько та хитрість воїнів

За словами фотографа Девіда Денніса, засновника проєкту Tribes of Papua New Guinea, який близько десяти років досліджував життя цієї громади, традиція розпису тіла бере початок із легенди, що передається з покоління в покоління.

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Переказ розповідає про загадкові зникнення мешканців долини, які вирушали до лісу на полювання або пошуки їжі. Щоб з’ясувати причину, група воїнів вирушила в гори й знайшла печеру, біля якої лежали людські скелети.

Воїни вирішили замаскуватися під мертвих: вкрили тіла чорним попелом, а білою глиною намалювали на шкірі зображення кісток. Коли чудовисько вийшло з печери, вони несподівано атакували його, вбили й повернулися додому.

Саме цю історію сьогодні відтворюють представники громади під час традиційних виступів. Тож моторошний вигляд розпису — не спроба залякати сторонніх, а спосіб зберегти пам’ять про легенду предків.

Як виникла традиція «племені скелетів»

Сучасна культурна вистава почала формуватися у 1970-х роках. Свою назву Skeleton Tribe («Плем’я скелетів») громада отримала завдяки характерному розпису тіла.

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Спочатку зображення кісток були доволі простими та схематичними. Однак згодом вождь громади Альфонс отримав від місіонерів медичну книгу з ілюстрацією людського скелета. Вивчивши її, він почав створювати детальніші й анатомічно точніші малюнки, які з часом набули сучасного вигляду.

Попри зміни в техніці розпису, його призначення залишилося незмінним — передавати давню історію наступним поколінням.

Традиція стала атракцією для туристів

Печера, пов’язана з легендою, існує й досі, хоча людські кістки, які колись лежали біля її входу, зникли.

З часом виступи громади почали приваблювати туристів. Для прийому відвідувачів створили спеціальний екологічний комплекс Skeleton Tribe Eco Lodge, де мандрівники можуть зупинитися безпосередньо в селі.

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Популярність фотографій представників племені в соціальних мережах значно збільшила туристичний інтерес до регіону.

Водночас Девід Денніс наголошує, що чорно-білий розпис і традиційний одяг не є повсякденним вбранням місцевих жителів. Їх використовують переважно під час особливих подій, весіль, свят і традиційних фестивалів, відомих як «сінг-сінг».

Він також підкреслює, що культурні виступи не були вигадані заради туристів: їхня основа існувала задовго до появи мандрівників у цьому регіоні.

Нагадаємо, в Амазонії близько 20 представників ізольованого племені ава вийшли до сусіднього села та попросили їжу. Правозахисники пов’язують це з вторгненням лісорубів, мисливців і скотарів.

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