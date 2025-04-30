"Живий Нострадамус" попередив про нові масштабні відключення світла у світі

Блекаут у Португалії. / © Getty Images

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Бразильський екстрасенс Атос Саломе, відомий своїми гучними передбаченнями, знову заявив про загрозу глобальних технологічних збоїв. Його нове попередження стосується масових відключень електроенергії в Іспанії та Португалії, які відбулися напередодні та залишили мільйони людей у темряві.

38-річний Саломе зазначив, що ці події були не випадковими, а лише початком більш серйозних процесів, передає Daily Mail.

“Те, що сталося — це не просто технічна несправність. Це — частина прихованої кібервійни. Вчорашнє — лише репетиція”, — заявив екстрасенс.

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Атос, якого в медіа називають “живим Нострадамусом” через його передбачення пандемії COVID-19 та смерті королеви Єлизавети II, вважає, що світ стоїть на порозі нової форми конфлікту.

“Ми більше не маємо справу лише з фізичною зброєю. Нова битва точиться за волокно, супутники та системи, що забезпечують функціонування цивілізації”, — підкреслив він.

За його словами, нові відключення енергосистем можуть статись уже влітку — у Північній Америці з червня до серпня. Восени, особливо в жовтні, подібні події можливі у Східній Азії — в Японії та Південній Кореї. До кінця 2025 року екстрасенс очікує перебої в Латинській Америці, зокрема в фінансових центрах Бразилії й Мексики.

“Ці події не стануться одночасно. Вони будуть стратегічно розподілені в часі, аби протестувати готовність суспільств до значно масштабніших катастроф”, — попереджає Саломе.

Також він уточнив своє відоме передбачення про “три дні темряви”, пояснивши, що йдеться не про фізичну темряву, а про повне інформаційне відключення.

“Це буде інформаційна темрява, темрява комунікацій. Супутники перестануть працювати, зникне інтернет, обірвуться зв’язки. Люди не знатимуть, що відбувається навколо них”, — зазначив Атос Саломе.

Нагадаємо, Європу вразив масштабний блекаут — мільйони людей в Іспанії, Португалії, Франції, Бельгії та Андоррі опинилися без електроенергії.