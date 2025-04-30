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"Живий Нострадамус" попередив про нові масштабні відключення світла у світі
Атос, якого в медіа називають “живим Нострадамусом” через його передбачення пандемії COVID-19 та смерті королеви Єлизавети II, вважає, що світ стоїть на порозі нової форми конфлікту.
Бразильський екстрасенс Атос Саломе, відомий своїми гучними передбаченнями, знову заявив про загрозу глобальних технологічних збоїв. Його нове попередження стосується масових відключень електроенергії в Іспанії та Португалії, які відбулися напередодні та залишили мільйони людей у темряві.
38-річний Саломе зазначив, що ці події були не випадковими, а лише початком більш серйозних процесів, передає Daily Mail.
“Те, що сталося — це не просто технічна несправність. Це — частина прихованої кібервійни. Вчорашнє — лише репетиція”, — заявив екстрасенс.
Атос, якого в медіа називають “живим Нострадамусом” через його передбачення пандемії COVID-19 та смерті королеви Єлизавети II, вважає, що світ стоїть на порозі нової форми конфлікту.
“Ми більше не маємо справу лише з фізичною зброєю. Нова битва точиться за волокно, супутники та системи, що забезпечують функціонування цивілізації”, — підкреслив він.
За його словами, нові відключення енергосистем можуть статись уже влітку — у Північній Америці з червня до серпня. Восени, особливо в жовтні, подібні події можливі у Східній Азії — в Японії та Південній Кореї. До кінця 2025 року екстрасенс очікує перебої в Латинській Америці, зокрема в фінансових центрах Бразилії й Мексики.
“Ці події не стануться одночасно. Вони будуть стратегічно розподілені в часі, аби протестувати готовність суспільств до значно масштабніших катастроф”, — попереджає Саломе.
Також він уточнив своє відоме передбачення про “три дні темряви”, пояснивши, що йдеться не про фізичну темряву, а про повне інформаційне відключення.
“Це буде інформаційна темрява, темрява комунікацій. Супутники перестануть працювати, зникне інтернет, обірвуться зв’язки. Люди не знатимуть, що відбувається навколо них”, — зазначив Атос Саломе.
Нагадаємо, Європу вразив масштабний блекаут — мільйони людей в Іспанії, Португалії, Франції, Бельгії та Андоррі опинилися без електроенергії.