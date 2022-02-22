У Броварах першокласник після переведення до іншої школи побив 12 учнів: подробиці

У Броварах першокласник після переведення до іншої школи побив 12 учнів: подробиці

Батьки вимагають виключити дитину з класу, щоб не наражати їхніх дітей на небезпеку.

У Броварах, що під Києвом, першокласник після переведення до іншої школи побив 12 учнів.

До школи терміново прибули батьки школярів, мати хлопчика, що побив однокласників, поліція. Батьки вимагали виключити дитину з класу, щоб не наражати інших дітей на небезпеку.

Про це повідомляє місцеве видання Brovarymedia.

"У вівторок, 22 лютого, зранку батьки знову прийшли до школи з поліцією. Щонайменше двоє батьків написали заяву до поліції про завдання травм їхнім дітям. Мамі хлопчика, якого звинувачують у побитті, вкотре порадили звернутися до психолога. Втім, батьки налаштовані рішуче та кажуть, що дітей з хлопчиком в класі не залишать", - йдеться у повідомленні.

Адміністрація школи наполегливо рекомендували мамі хлопчика індивідуальні заняття з психологом, а також просили перейти на індивідуальне навчання вдома.

Рекомендації батькам, що робити, якщо дитина у школі виявляє агресію

Психологиня Юлія Денисенко в ексклюзивному коментарі ТСН.ua дала практичні поради батькам, що треба робити, якщо дитина у школі виявляє агресію.

Перше – це подбати про здоров'я , а для цього обстежити дитину у невропатолога. Фахівець повинен виключити порушення нервової системи, або підтвердити їх і призначити медикаментозне лікування. Щоб нервову систему врівноважити, забрати тривогу. Дитина почне міцніше спати, спокійніше почуватися. У разі потреби невропатолог зробить енцефалограму, перевірить повністю нервову систему, пояснить мамі, що відбувається.

, а для цього обстежити дитину у невропатолога. Фахівець повинен виключити порушення нервової системи, або підтвердити їх і призначити медикаментозне лікування. Щоб нервову систему врівноважити, забрати тривогу. Дитина почне міцніше спати, спокійніше почуватися. У разі потреби невропатолог зробить енцефалограму, перевірить повністю нервову систему, пояснить мамі, що відбувається. Друге – тестування у психолога . Він може зробити тестовий аналіз. Бо є різні дітки: кінестети, аудіали, візуали. Класична шкільна система немає можливості підібрати індивідуальну систему під тип дитини. І якщо дитина, наприклад, не аудіал, вона не здатна сприймати ні слова, ні інформацію, ні новий матеріал. І як наслідок - зриватиме уроки, погано поводитиметься і так далі.

. Він може зробити тестовий аналіз. Бо є різні дітки: кінестети, аудіали, візуали. Класична шкільна система немає можливості підібрати індивідуальну систему під тип дитини. І якщо дитина, наприклад, не аудіал, вона не здатна сприймати ні слова, ні інформацію, ні новий матеріал. І як наслідок - зриватиме уроки, погано поводитиметься і так далі. Третє – вибір школи, в якій дозволять дитині нормально функціонувати та відбутися як особистість у суспільстві. Умови повинні бути для неї комфортними.

Нагадаємо, в одній зі шкіл Броварів розгорівся конфлікт. Мати першокласника звинуватила вчительку в цькуванні її сина, батьки ж інших дітей – не тільки підтримали педагогиню, але й навіть підготували ціле колективне звернення нібито про агресивну поведінку хлопчика. В результаті мати 18 лютого забрала документи сина зі школи.

Читайте також: