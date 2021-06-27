У Чернігівській області у пожежі загинуло молоде подружжя: двоє дітей залишилися сиротами

Імовірною причиною трагедії стало коротке замикання електромережі.

У Чернігівській області під Прилуками у пожежі загинуло молоде подружжя - 1994 та 1997 років народження.

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Про це повідомляє ГУ ДСНС України у Чернігівській області.

"26 червня о 22:33 до Служби порятунку "101" у м. Прилуки надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку, що у с. Рудівка Сухополв'янської територіальної громади, яке розташоване за 40 км від райцентру. За викликом на місце події було направлено відділення 12-ої Державної пожежно-рятувальної частини м. Прилуки у складі 4 чоловік особового складу та 1 одиниці спеціальної техніки. На момент прибуття будинок був охоплений вогнем, а дах впав в середину будівлі. Вогнеборці о 23:20 пожежу локалізували, а о 01:05 остаточно ліквідували", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що під час розбору конструкцій будинку в приміщенні кухні рятувальники виявили тіла господарів: 1994 та 1997 років народження. Напередодні молоде подружжя віддало своїх двох діток родичам погостювати.

Управління ДСНС у Чернігівській області

Управління ДСНС у Чернігівській області

Нагадаємо, у місті Мерефа Харківської області 5 червня вранці сталася пожежа в приватному будинку. У вогні постраждали мати з немовлям.

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