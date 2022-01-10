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У Харкові блогер порушував правила дорожнього руху, щоб набрати популярності у Мережі

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У Харкові блогер порушував правила дорожнього руху, щоб набрати популярності у Мережі

pixabay.com

Правоохоронці оштрафували хлопця лише за одне порушення — рух зустрічною смугою.

У Харкові блогер знімав відео для інстаграму, як він їздить зустрічною смугою, підрізає інші автівки та об’їжджає затори трамвайними коліями. 

Про це розповіли у ТСН.Ранок 10 січня. 

Є в акаунті блогера і відео, де він їде дорогою на килимі, який прив'язав до автомобіля. Все це не оминуло увагу підписників, а в решті і патрульних. 

Правоохоронці оштрафували хлопця лише за останнє порушення — рух зустрічною смугою. І пообіцяли далі слідкувати за його соцмережою. Тож порушник у відповідь заявив, що припинить свої витівки.

Нагадаємо, що у Харкові під час сімейної сварки чоловік намагався спалити себе живцем.

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