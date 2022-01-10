У Харкові блогер порушував правила дорожнього руху, щоб набрати популярності у Мережі

У Харкові блогер порушував правила дорожнього руху, щоб набрати популярності у Мережі

Правоохоронці оштрафували хлопця лише за одне порушення — рух зустрічною смугою.

У Харкові блогер знімав відео для інстаграму, як він їздить зустрічною смугою, підрізає інші автівки та об’їжджає затори трамвайними коліями.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 10 січня.

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Є в акаунті блогера і відео, де він їде дорогою на килимі, який прив'язав до автомобіля. Все це не оминуло увагу підписників, а в решті і патрульних.

Правоохоронці оштрафували хлопця лише за останнє порушення — рух зустрічною смугою. І пообіцяли далі слідкувати за його соцмережою. Тож порушник у відповідь заявив, що припинить свої витівки.

Нагадаємо, що у Харкові під час сімейної сварки чоловік намагався спалити себе живцем.

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