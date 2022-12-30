У Києві чоловік підпалив квартиру в житловому будинку (відео)

Чоловік погрожував підпалити себе.
У Києві чоловік підпалив квартиру в житловому будинку в Дарницькому районі столиці. Надзвичайна поліція сталася в будинку по вулиці Степана Олійника.
Спочатку чоловік погрожував підпалити себе та квартиру обливши її бензином. Потім з’явилася інформація про пожежу.
"Рятувальників на місце визвали співробітники поліції, які вели перемовини з чоловіком", - повідомили нам ДСНС Києва.
Що вимагав чоловік і чому виник конфлікт поки невідомо.
Нагадаємо, у Києві вдень 28 грудня спалахнула масштабна пожежа в районі житлового масиву Академмістечко. Відео зі стовпом чорного диму над будинками публікують кияни в Мережі.
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