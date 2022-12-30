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У Києві чоловік підпалив квартиру в житловому будинку (відео)

Автор
Олександр МарущакОлександр Марущак
Дата публікації
Перегляди
73
Час на прочитання
1 хв
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У Києві чоловік підпалив квартиру в житловому будинку (відео)

Фото з відкритих джерел

Чоловік погрожував підпалити себе.

У Києві чоловік підпалив квартиру в житловому будинку в Дарницькому районі столиці. Надзвичайна поліція сталася в будинку по вулиці Степана Олійника. 

Спочатку чоловік погрожував підпалити себе та квартиру обливши її бензином. Потім з’явилася інформація про пожежу. 

"Рятувальників на місце визвали співробітники поліції, які вели перемовини з чоловіком", - повідомили нам ДСНС Києва.

Що вимагав чоловік і чому виник конфлікт поки невідомо.

Нагадаємо, у Києві вдень 28 грудня спалахнула масштабна пожежа в районі житлового масиву Академмістечко. Відео зі стовпом чорного диму над будинками публікують кияни в Мережі.

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Перегляди
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