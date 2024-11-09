У Києві дівчина повісилась на знаку метро "Осокорки": у поліції повідомили деталі

У Києві стався жахливий випадок самогубства. Молода жінка повісилася на знаку метрополітену біля станції "Осокорки".

У поліції Києва ТСН.ua підтвердили цю інформацію.

"Так. Був зафіксований факт самогубства. Жінка 24 років вчинила самогубство. Про неї відомо, що вона родом з Кіровоградської області. Тіло жінки виявили попередньо о 4:30", – розповіли ТСН.ua в поліції Києва.

Інших деталей НП у поліції поки не розголошують, посилаючись на таємницю слідства.

Також читайте У Києві знайшли закривавленого чоловіка у вбиральні громадського туалету — подробиці

Telegram-канал "Киев Сейчас" із посиланням на власні джерела пише, що 24-річна дівчина нібито посварилась зі своїм хлопцем. Вона записала для нього прощальне аудіо, зняла ремінь з сумки та повісилась.

Нагадаємо, у Києві чоловік зарізав та розчленував власного сина, а рештки замурував у гаражі.

У Києві жінка вчинила самогубство, вистрибнувши з вікна

Читайте також: