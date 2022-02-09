У Києві на дитячому майданчику виявлено тіло чоловіка без верхнього одягу та взуття

У Києві на дитячому майданчику виявлено тіло чоловіка без верхнього одягу та взуття

Поруч із тілом були розкидані речі.

У Києві на дитячому майданчику виявлено тіло чоловіка.

Інцидент стався у ніч проти 9 лютого, приблизно о 2:00, у Дарницькому районі на вул. Соломії Крушельницької, житловий масив Осокорки.

Про це повідомляє Telegram-канал "Вартові Еспресо".

Чоловік лежав на землі без взуття та верхнього одягу. Поруч з тілом були розкидані речі.

Труп помітили випадкові перехожі.

На місце інциденту викликали поліцію.

На місце інциденту приїхали криміналісти, які з’ясовують причини та обставини події.

Як розповіли ТСН.ua у поліції Києва, на тілі чоловікане виявлено тяжких тілесних пошкоджень, попередньо - це природна смерть (ст. 115 кримінального кодексу України). У поліції додали, що для встановлення точної причини смерті тіло направлено на експертизу.

Нагадаємо, під Києвом 27-річний чоловік заліз на вагон-цистерну, аби зробити яскраве фото, та отримав ураження струмом від дротів високої напруги.

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