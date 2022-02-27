Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійна на СходіГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

У Києві затримали російського диверсанта, який заклав вибухівку в житловому комплексі

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber

Спробі теракту вдалося запобігти.

У Києві співробітники Нацполіції та Головного управління розвідки Міністерства оборони України затримали російського диверсанта.

Про це повідомив у своєму телеграм-каналі нардеп від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко.

Окупант з бородою намагався влаштувати теракт у житловому комплексі "Рівер-Стоун".

Однак, хтось із киян помітив, що ворог залишив у приміщенні рюкзак. Після отриманого повідомлення співробітники Нацполіції та ГУР МО приїхали і виявили, що там вибухівка.

Всього в ДРГ було троє. Одного окупанта вдалося затримати, ще двох зараз ловлять.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до вечора 26 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • втрати особового складу - понад 3000 осіб,
  • танки - близько 100,
  • бойові броньовані машини - близько 540,
  • гармати - 15,
  • ЗРК "Бук" - 1,
  • літаки - 16,
  • вертольоти - 18.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

Наступна публікація