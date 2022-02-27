У Києві затримали російського диверсанта, який заклав вибухівку в житловому комплексі

У Києві затримали російського диверсанта, який заклав вибухівку в житловому комплексі

Спробі теракту вдалося запобігти.

У Києві співробітники Нацполіції та Головного управління розвідки Міністерства оборони України затримали російського диверсанта.

Про це повідомив у своєму телеграм-каналі нардеп від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко.

Окупант з бородою намагався влаштувати теракт у житловому комплексі "Рівер-Стоун".

Однак, хтось із киян помітив, що ворог залишив у приміщенні рюкзак. Після отриманого повідомлення співробітники Нацполіції та ГУР МО приїхали і виявили, що там вибухівка.

Всього в ДРГ було троє. Одного окупанта вдалося затримати, ще двох зараз ловлять.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до вечора 26 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

втрати особового складу - понад 3000 осіб,

танки - близько 100,

бойові броньовані машини - близько 540,

гармати - 15,

ЗРК "Бук" - 1,

літаки - 16,

вертольоти - 18.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню: