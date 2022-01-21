У Кривому Розі КП "Швидкісний трамвай" закупило 15 трун та хрестів

У Кривому Розі КП "Швидкісний трамвай" закупило 15 трун та хрестів

Усе це обійшлося в 48 тисяч 425 гривень.

У Кривому Розі КП "Швидкісний трамвай" придбало 15 трун та стільки ж хрестів. Купівлю робили через портал держзакупівель.

Також читайте Підгузковий скандал: хто і скільки хоче заробити на дітях з інвалідністю у Кривому Розі

Про це повідомляє Телеканал D1.

На порталі держзакупівель Prozorro опублікували незвичну покупку КП "Швидкісний трамвай" міськради Кривого Рогу. Підприємство придбало – 15 наборів для похорону: 15 трун, 15 дерев'яних хрестів, ритуальних покривал та хусток.

Усе це обійшлося в 48 тисяч 425 гривень.Торги виграв ФОП "Писаренко Олександр Андрійович".

Як повідомили ТСН.ua у КП "Швидкісний трамвай Кривого Рогу", таким чином підприємство допомагає своїм працівникам у скрутних ситуаціях.

"Згідно з колективним договором підприємство сприяє своїм співробітникам (родичам) у разі смерті у наданні транспорту, матеріальної допомоги та похоронної атрибутики. Оскільки всі закупівлі проводяться за системою Прозоро, на початку року укладається "рамковий" договір та отримання атрибутики проводиться лише за відповідним зверненням працівника або його родичів", - прокоментував ТСН.ua директор комунального підприємства "Швидкісний трамвай" Руслан Божко.

Нагадаємо, що у Кривому Розі школярів годуватимуть "золотими" макаронами. Відділ освіти Саксаганського району міста закупив для шкіл та садочків району макарони по 71,80 гривень за кілограм.

Читайте також: