У Львові народилися перші в Україні двійнята завдяки держпрограмі репродуктивних технологій

Це перші діти в Україні, які з’явилися на світ завдяки безоплатній програмі лікування безпліддя.
У Львівському обласному перинатальному центрі виписали двійнят, які першими в Україні народилися завдяки державній програмі допоміжних репродуктивних технологій.
Про це йдеться в сюжеті ТСН.
Перші діти, які народилися завдяки безоплатній програмі лікування безпліддя, сьогодні у Львові виписуються з перинатального центру додому. Це двійнята – Матвій та Юстина. Радісну подію лікарі називають історичною.
Виписувати Матвія і Юстину прийшов чи не весь колектив перинатального центру. Мамі подарували букет, малюкам бажали здоровя. Така увага до двійнят – бо це перші діти, які з’явилися на світ завдяки безоплатній програмі лікування безпліддя.
Матвій і Юстина народилися за допомогою репродуктивних технологій. Пологи були передчасними, але за 2 тижні малюки набиралися сил і готові їхати додому.
Ірина та Ігор кажуть, що мріяли про батьківство, але спроби були безуспішні, а вартість лікування – непосильною. Втім, як тільки запустилася державна програма лікування безпліддя, подружжя стало одними з перших її клієнтів. Уже за три місяці Ірина завагітніла двійнею.
"Юстинка мала вагу при народженні – 2 220 грам. Матвій – 2170 грам. Після народження малятка знаходилися під спостереженням. На другу добу переведені у наше відділення де довиходжувались", – розповідає лікарка пологового Ірина Балущак.
За рік роботи програми нею скористалося майже дві тисячі українок. Більше половини з них вже завагітніли. Ці послуги доступні у 20 медзакладах, які співпрацюють із Національною службою здоров’я України – це 15 приватних клінік, 3 комунальні лікарні та 2 державні медзаклади. Вони працюють у 9 областях.
"Для нас ціль як мінімум 10 тисяч. Така кількість українських родин повинна щороку користуватися послугами. У нас в уряді стратегія демографічного розвитку, кошти будуть на цю програму виділятися. Цей рік ми заклали 380 мільйонів", – каже міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.
Звернутися за допомогою можуть пари, які офіційно підтвердили діагноз безпліддя та відповідають критеріям програми. Один з них вік пацієнтки – він має бути не більше ніж 40 років. Направити до медзакладів, які допоможуть завагітніти, може навіть сімейний лікар.
Що необхідно для того, щоб скористатися послугою
- електронне направлення від медичного закладу, де створено спеціальний мультидисциплінарний консиліум, який скеровує повнолітніх на лікування безпліддя за допомогою допоміжних репродуктивних технологій за Програмою медичних гарантій;
- встановлений діагноз "Жіноче безпліддя", "Чоловіче безпліддя";
- звернення для лікування безпліддя в той медичний заклад, який надає ці послуги за договором із НСЗУ.
Лікування можливо як амбулаторно, так і на умовах денного чи звичайного стаціонару — залежно від призначень лікаря.
Раніше повідомлялося, що у Києві через недбалість акушера-гінеколога приватного пологового загинуло немовля.
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