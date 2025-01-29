У Львові народилися перші в Україні двійнята завдяки держпрограмі репродуктивних технологій

Це перші діти в Україні, які з’явилися на світ завдяки безоплатній програмі лікування безпліддя.

У Львівському обласному перинатальному центрі виписали двійнят, які першими в Україні народилися завдяки державній програмі допоміжних репродуктивних технологій.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Перші діти, які народилися завдяки безоплатній програмі лікування безпліддя, сьогодні у Львові виписуються з перинатального центру додому. Це двійнята – Матвій та Юстина. Радісну подію лікарі називають історичною.

Виписувати Матвія і Юстину прийшов чи не весь колектив перинатального центру. Мамі подарували букет, малюкам бажали здоровя. Така увага до двійнят – бо це перші діти, які з’явилися на світ завдяки безоплатній програмі лікування безпліддя.

Матвій і Юстина народилися за допомогою репродуктивних технологій. Пологи були передчасними, але за 2 тижні малюки набиралися сил і готові їхати додому.

Ірина та Ігор кажуть, що мріяли про батьківство, але спроби були безуспішні, а вартість лікування – непосильною. Втім, як тільки запустилася державна програма лікування безпліддя, подружжя стало одними з перших її клієнтів. Уже за три місяці Ірина завагітніла двійнею.

"Юстинка мала вагу при народженні – 2 220 грам. Матвій – 2170 грам. Після народження малятка знаходилися під спостереженням. На другу добу переведені у наше відділення де довиходжувались", – розповідає лікарка пологового Ірина Балущак.

За рік роботи програми нею скористалося майже дві тисячі українок. Більше половини з них вже завагітніли. Ці послуги доступні у 20 медзакладах, які співпрацюють із Національною службою здоров’я України – це 15 приватних клінік, 3 комунальні лікарні та 2 державні медзаклади. Вони працюють у 9 областях.

"Для нас ціль як мінімум 10 тисяч. Така кількість українських родин повинна щороку користуватися послугами. У нас в уряді стратегія демографічного розвитку, кошти будуть на цю програму виділятися. Цей рік ми заклали 380 мільйонів", – каже міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Звернутися за допомогою можуть пари, які офіційно підтвердили діагноз безпліддя та відповідають критеріям програми. Один з них вік пацієнтки – він має бути не більше ніж 40 років. Направити до медзакладів, які допоможуть завагітніти, може навіть сімейний лікар.

Це неймовірно! Перші діти, які народилися завдяки програмі лікування безпліддя!

Що необхідно для того, щоб скористатися послугою

електронне направлення від медичного закладу, де створено спеціальний мультидисциплінарний консиліум, який скеровує повнолітніх на лікування безпліддя за допомогою допоміжних репродуктивних технологій за Програмою медичних гарантій;

встановлений діагноз "Жіноче безпліддя", "Чоловіче безпліддя";

звернення для лікування безпліддя в той медичний заклад, який надає ці послуги за договором із НСЗУ.

Лікування можливо як амбулаторно, так і на умовах денного чи звичайного стаціонару — залежно від призначень лікаря.

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