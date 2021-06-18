У Львові парком бігала оголена жінка: називала себе Євою, напала на двох дівчат та зірвала золотий ланцюжок (відео)

На зауваження копа, що її в такому вигляді бачать діти, вона додала, що "хай все бачать та розвиваються".

У Львові Стрийським парком бігала агресивна оголена жінка, яка раптово накинулась на двох дівчат. Потерпілі викликали поліцію, а правоохоронці - медиків.

Про це повідомили потерпілі в телеграм-каналі ZAHIDWTF.

За словами очевидиць, вони бігали в парку та помітили жінку, яка забула куртку. Вони їй про це сказали, натомість нападниця накинулась на них.

"Спочатку вона напала на мою подругу. Вона вчепилась їй у волосся та почала її тягати. Я підбігла, щоб допомогти подрузі, тоді ця жінка вчепилась до мене, вирвала мені жмут волосся та здерла із шиї золотий ланцюжок", - каже потерпіла.

На відео жінка додає, що її врятував її чоловік, який підбіг та відтягнув нападницю. Вона зауважує, що в парку було багато відвідувачів, проте вони не поспішали допомагати потерпілим.

У Львові Стрийським парком бігала оголена агресивна жінка

На відео агресивна жінка пояснює поліцейським, що вона ходила парком оголеною, бо "вона Єва". На зауваження копа, що її в такому вигляді бачать діти, вона додала, що "хай все бачать та розвиваються". Далі жінка говорить незрозумілі речі та каже, що вона з України.

"Я третій раз так бігаю голою. Не знаю навіщо", - каже жінка на відео.

У пресслужбі патрульної поліції Львівської області в коментарі ТСН.ua інцидент підтвердили. Там повідомили, що подія сталась 16 червня в Стрийському парку, жінку після цього госпіталізували. Потерпілі із заявою до поліції не звертались.

Нагадаємо, оголену дівчину в труні пронесли центром Львова.

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