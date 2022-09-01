У Львові спалахнула масштабна пожежа: над містом видно чорний дим (фото, відео)

У Львові у четвер, 1 вересня, спалахнула масштабна пожежа.
Займання сталось на вулиці Стрийська, 45 на території колишнього автобусного заводу.
Про це у коментарі ТСН.ua повідомили у ДСНС у Львівській області.
За попередніми даними, займання сталось на території колишнього Львівського автобусного заводу. На місці події працюють рятувальники.
У телеграм-каналі "Варта-1" жителі Львова поширюють відео масштабної пожежі. Займання настільки потужне, що чорний дим видно і в інших районах Львова.
Причини займання встановлюються, проте це не пов'язано з війною, оскільки у Львові не було сигналів повітряної тривоги.
Нагадаємо, на Миколаївщині після займання вигоріло 250 гектарів лісу.
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