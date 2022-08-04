У метро в Києві раптово почали кашляти і чхати люди: в поліції повідомили, що сталося (фото)

У Києві на станції метро "Площа Льва Толстого" пасажири раптово почали сильно чхати і кашляти. Фото людей, які закривають очі, нос та рот поширили в Мережі.

Як повідомили ТСН.ua в поліції Києва, на місці події зафіксували розпилення невідомої речовини.

"У нас є повідомлення від жінки, пасажирки, якій в переході чоловік бризнув з балончика речовину в обличчя. У жінки нічого не викрали. Можливо, стався словесний конфлікт", - розповіла нам речниця поліції Києва Юлія Гірдвіліс.

Чоловік втік, зараз поліція дивиться записи з відеокамер для того, щоб знайти його.

Фото з відкритих джерел

Нагадаємо, у Києві митники спалили в печі 2,5 тис. контрафактних товарів Apple. Українці в Мережі обурилися - мовляв, товари можна було передати на потреби ЗСУ або постраждалим від війни.

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