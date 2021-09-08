У ведмежому притулку поблизу Львова з'явилась нова клишонога жителька: відео

Циркова ведмедиця отримала нову домівку.

Поповнення у ведмежому притулку на Львівщині. Новою жителькою там стала Марта. В неволі вона була 17 років. Спочатку її використовували, як циркового ведмедя, потім Марту викупив бізнесмен та утримував на території ресторану. Про це йдеться у випуску ТСН.Ранок.

У притулку кажуть, чоловік добре ставився до ведмедиці, але Марта мешкала у невеликому вольєрі. Врешті власник сам погодився віддати ведмедицю до притулку.

Новини України: у ведмежому притулку у Львівській області з'явилась нова жителька

Доглядальники кажуть, Марта має психологічні травми через роботу у цирку - періодично "танцює" або тупцює лапами на одному місці. Щоб вона не стресувала, у вольєрі зробили великий басейн, а в іграшки ховають їжу.

"Зараз, те що вона повторює ті самі рухи, це називається хвороба стереотипії. Тобто це так само, як і в людей, коли нервуємо. Хвороба проявляється у ведмедів після непридатних умов проживання", - пояснила менеджерка ведмежого притулку "Домажир" Ольга Федорів.

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