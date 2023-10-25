У ЗСУ розповіли про успіхи на півдні та великі втрати росіян

Збройні сили України мали частковий успіх західніше Вербового Запорізької області - на Мелітопольському напрямку.

Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія генерал Олександр Тарнавський.

"Сили оборони України на Мелітопольському напрямку мали частковий успіх західніше Вербового", - йдеться у повідомленні.

За словами Тарнавського, ворог завдав десять авіаційних ударів, провів 49 бойових зіткнень, а також здійснив 932 артобстріли. Своєю чергою, ракетні війська та артилерії зі складу ОСУВ "Таврія" за добу виконали 1228 вогневих завдань.

Тарнавський зауважив, що загальні втрати ворога склали 409 військових. Також три окупанти здалися в полон.

Українські військові знищили 27 одиниць військової техніки. Зокрема, танки, ББМ, БПЛА тощо. Також ліквідовано склад боєприпасів противника.

Як повідомлялося у ранковому зведенні Генштабу, ЗСУ мали успіх біля Вербового і відбили низку атак на Мар’їнському напрямку. Протягом минулої доби відбулося близько 80 бойових зіткнень.

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