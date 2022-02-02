1+1 media анонсує масштабний проєкт з популяризації українськомовних контентмейкерів

Проєкт матиме назву "Плюсуй українську" та реалізовуватиметься на ключових майданчиках групи.

Група 1+1 media анонсує масштабну ініціативу "Плюсуй українську", яка спрямована на підтримку українськомовної блогосфери. Зокрема, проєкт стартує вже цієї весни та складатиметься з серії телевізійних рубрик, онлайн-активностей та заходів, покликаних підтримати українськомовних контентмейкерів з різних сфер та ніш. Крім цього, у проєкт будуть залучені телеведучі 1+1 media, які мають колосальний авторитет і любов аудиторії, впродовж років промотуючи українську мову на різних майданчиках.

У медіагрупі зазначають, що ключове завдання проєкту – гучно говорити про тих, хто розвиває сегмент українського Інтернету, хто керується патріотичними мотивами та прагне бути почутим усією країною.

"Українська блогосфера розвивається дуже стрімко і щоденно в інтернет-сегменті з’являється все більше інфлюенсерів – лідерів думок, які ведуть за собою інших. Формується нове медіаполе, у якому зароджується велика кількість цікавих ініціатив, вражаючих проєктів, різносторонніх поглядів і думок. Вкрай важливо, аби це медіаполе мовило українською, бо саме в ньому зростатимуть нові покоління. Тому 1+1 media як один з найбільших медіахолдингів, що з перших днів свого існування взяв курс на популяризацію української мови, ініціює масштабний кросплатформений проєкт "Плюсуй українську". Вірю, що завдяки величезній аудиторії, з якою ми щоденно взаємодіємо, нам вдасться відкрити нові імена та запустити у соцмережах та платформах тренд плюсувати українську", – коментує Ярослав Пахольчук, генеральний директор 1+1 media.

"Плюсуй українську" в різній формі буде реалізовуватися як на телевізійних майданчиках холдингу – телеканалах 1+1, 2+2, ТЕТ та ПЛЮСПЛЮС, так і в Digital-сегменті – на інформаційних ресурсах групи, у соціальних мережах та на платформах. Долучитися до ініціативи зможуть і контентмейкери-початківці, які перебувають на старті розвитку власного бренду, і ті, хто вже має багатотисячну аудиторію. Крім цього, 1+1 media продовжуватиме залучати до своїх проєктів українськомовних інфлюенсерів у ролі експертів, ведучих бекстейджів та гостей ефірів.

Про всі подробиці проєкту стане відомо згодом, а новини, пов’язані з ініціативою, будуть публікуватися в соцмережах під тегом #ПлюсуйУкраїнську.