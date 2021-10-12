1+1 media анонсує масштабну інформаційну кампанію з популяризації вакцинації проти COVID-19

На інформаційних майданчиках медіахолдингу стартує кампанія "Вакцинуйся. Разом ми сильніші".

У жовтні 1+1 media анонсує серію комплексних комунікацій з глядачами та користувачами інформаційних ресурсів холдингу, що стосується важливості вакцинації проти COVID-19. Зокрема, на власних телеканалах групи – 1+1, 2+2, ТЕТ, ПЛЮСПЛЮС, Бігуді, УНІАН та 1+1 International, на онлайн-ресурсах ТСН.ua, UNIAN.net, Главред, а також у соціальних мережах проєктів 1+1 media, що сумарно нараховують понад 20 млн читачів, стартує кампанія "Вакцинуйся. Разом ми сильніші".

Кампанія включатиме в себе тематичні ролики із залученням зірок "Плюсів", які транслюватимуться в ефірі усіх телеканалів групи, регулярні публікації на підтримку теми, а також продовження інформування про необхідність вакцинації населення через найпопулярніші телевізійні майданчики – у випусках ТСН, "Сніданок з 1+1", "Твій день", "Право на владу", "Танці з зірками" тощо.

"Потрібно комунікувати з глядачами на теми, які мають високий ступінь важливості в суспільстві. На "Плюсах" ми ніколи не стояли осторонь важливих етапів у житті країни і виклик коронавірусом – це теж та тема, де наша підтримка як одного з найпотужніших інформаційних майданчиків є необхідною. Ще з початку пандемії ми реалізовуємо ряд активностей, які націлені на інформування населення щодо COVID-19. Ми одними з перших запустили процес вакцинації колективу мобільними бригадами, отримавши хороші результати, а зараз реалізовуємо проєкт безстрокової вакцинації для працівників. Нині, коли вся країна потребує колективного імунітету і на терезах життя та здоров’я багатьох людей – ми анонсуємо власну масштабну інформаційну кампанію, аби донести до мільйонів, що вакцинація робить нас сильнішими. Завдяки прикладу наших зірок, наших працівників та однодумців, ми впевнені, що зробимо багато корисних кроків на шляху до протидії цій глобальній проблемі", – прокоментував Ярослав Пахольчук, генеральний директор 1+1 media.

Окрім інформаційної кампанії, яка покликана стимулювати населення вакцинуватися, 1+1 media підтримує урядову програму протидії коронавірусу, транслюючи на каналах групи ролики про вакцинацію. Крім цього, 1+1 media проводить велику кількість заходів з популяризації вакцинації проти COVID-19 у межах колективу. Також для працівників компанії та родичів колег було проведено дві хвилі вакцинації в офісі. Нині компанія надає можливість вакцинуватися в партнерській клініці.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання