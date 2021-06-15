"1+1 media" презентувала п’ятий звіт про нефінансову діяльність компанії за 2020 рік

Основу звіту, як і раніше, склали результати соціальних проєктів та кампаній, ініційованих "1+1 media", проте цьогоріч – з акцентом на реалії пандемії.

На початку червня 2021 року "1+1 media" вп’яте відзвітувала про свою нефінансову діяльність, підсумувавши результати роботи в напрямку Корпоративної соціальної відповідальності (КСВ) за 2020 рік. Особливістю цьогорічного КСВ-звіту стала відповідність міжнародному стандарту GRI (Global Reporting Initiative), який є універсальним для звітування компаніями в усьому світі, а також його дистанційна презентація ключовим стейкхолдерам, журналістам і партнерам.

Основу звіту, як і раніше, склали результати соціальних проєктів та кампаній, ініційованих "1+1 media", проте цьогоріч – з акцентом на реалії пандемії.

"2020 рік став для всіх роком неабияких викликів, пов’язаних із поширенням пандемії COVID-19. Але нам вдалося швидко переформатувати роботу і пройти випробування гідно. Виробничий процес не тільки не зупинився, а й приніс багато свіжих ідей та інноваційних рішень. Ми вистояли, стали ще сильнішими та згуртованішими. Дякую всій плюсівській родині за злагоджену роботу та високі показники, які надихають рухатися далі. Адже телевізійний бізнес — це складний командний процес", − прокоментував генеральний директор "1+1 media" Ярослав Пахольчук.

Нагадаємо, "1+1 media" є першою компанією в медіасфері України, яка почала звітувати про нефінансові результати своєї діяльності. У звіті висвітлюється робота компанії в напрямах, які відповідають стратегії КСВ "1+1 media": здорова нація, освіта українців, відповідальний контент, захист авторських прав, екологічна відповідальність та психологічне здоров’я.

"У 2019 році Україна взяла на себе зобов’язання реалізовувати ініціативи в напрямку сталого розвитку на рівні держави. Проте ми як компанія розпочали впроваджувати подібні кейси набагато раніше – напрям КСВ з’явився на "плюсах" в 2013 році, а перший звіт про нашу нефінансову діяльність був опублікований у 2016 році – ми зробили це першими серед медіакомпаній. З того часу наша КСВ-місія та, власне, місія звіту, який ми раді презентувати, залишається незмінною – надихати суспільство, колег, партнерів бути свідомими, активними та наближувати позитивні глобальні зміни", – додала Аліна Марценюк, керівниця групи з корпоративної соціальної відповідальності "1+1 media".

Окрім інформування про соціальні ініціативи, звіт має на меті й освітню функцію: на його сторінках розміщені тлумачення різних телевізійних термінів, які чудово знайомі працівникам медіаринку, проте для стейкхолдерів можуть бути новими. Така "фішка", розповідають у медіагрупі, покликана показати телевізійні залаштунки зсередини та познайомити з роботою, яку бачать усі.

Завантажити електронну версію звіту можна на сайті компанії.

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