1+1 media стурбована погрозами на адресу ведучого програми "Гроші" телеканалу 2+2

Група 1+1 media стурбована ситуацією, яка склалася навколо Олександра Преподобного, ведучого програми "Гроші" на 2+2.

Зокрема, на його адресу почали надходити погрози фізичної розправи, приводом для яких став сюжет від 31.05.2021 року на тему: "Як деякі українські олігархи розбагатіли на смертях українців і підробленому паливі для ваших авто". Повідомлення з погрозами та образами надходили на особистий телефон ведучого одразу після трансляції програми.

У зв’язку з цим, ІП "1+1 Продакшн" 7 червня була надіслана заява про кримінальне правопорушення голові Національної поліції України Клименку І.В. Компанія переймається за здоров’я та життя співробітника, а також його близьких, і сприймає погрози від фігуранта сюжету як цілком реальні. Наразі компанія робить все можливе для гарантування безпеки Олександра, проте ми сподіваємось на швидке вирішення ситуації з боку правоохоронних органів і просимо прийняти та розглянути заяву про кримінальне правопорушення.

Крім цього, зазначаємо, що такі протиправні дії, погрози і переслідування представника ЗМІ свідчать про неповагу до інституту журналістики та нівелювання свободою слова в Україні.

Повний текст заяви:

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