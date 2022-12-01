1+1 media запускає масштабний мультижанровий спецпроєкт «Жити далі»

Це масштабна мультижанрова ініціатива, мета якої — допомогти українцям справлятися з негативними емоціями, піклуватися про ментальне здоровʼя, знайти нові точки опори та продовжувати жити, навіть коли наше мирне життя через повномасштабну війну рф в Україні поставлено на паузу.

Так, у межах проєкту на YouTube-каналі 1+1 щодня (з понеділка по пʼятницю), починаючи з 1 грудня, публікуватимуться відеоролики з 5 ключових тем кампанії: Ментальне здоровʼя, Життя в безпеці, Добробут і фінанси, Надихаючі історії та Українська ідентичність. Заплановано випуск 110 тематичних відео хронометражем 8-10 хв, завдання яких — формувати в українців культуру цілеспрямованої роботи з власним психічним здоров'ям; дати кожному українцю дієвий практичний інструмент, як вийти з психологічної кризи, протистояти новим страхам і побудувати нове, ще краще життя; прискорити повернення українців із режиму «виживання» до режиму «відновлення та розвитку»; повернути якомога більше українських переселенців з-за кордону; допомогти закордонним українським переселенцям зберегти свою силу, гідність та національну ідентичність; популяризувати українську культуру та історію.

Крім цього, для залучення максимальної аудиторії, відеоролики ексклюзивно публікуватимуть на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. Також на сайті ТСН.ua, що є найпопулярнішим новинним ресурсом країни, у спеціальному однойменному розділі публікуватимуться розгорнуті матеріали в межах проєкту та ексклюзивні історії, які міститимуть практичні поради та лайфгаки, зокрема й для українських переселенців за кордоном. Контент на сайті буде доступний навіть для користувачів з нестабільним доступом до інтернету.

«Проєкт «Жити далі» є дуже важливим і, навіть, знаковим для нашої команди, адже ми пропонуємо українцям зручний навігатор, який допоможе жити далі в нових умовах. Ми зібрали найважливішу станом на зараз інформацію для кожного: від обов’язкового вмісту екстреної валізи до повної інформації для українських переселенців у кожній європейській країні, що міститиме детальний українськомовний довідник про життя в евакуації. Також велику увагу ми приділяємо темі ментального здоровʼя, адже це, як ніколи раніше, актуально. Так само важливо нагадувати українцям, що ми все зможемо і неодмінно переможемо, адже ми нація з багатовіковою історією, неймовірною культурною спадщиною і лідерами, які надихають. Про все це та про багато іншого ми в зручній формі комунікуватимемо через наш мультижанровий проєкт. Дякуємо партнерам та організаціям, що долучилися до реалізації цієї ініціативи. Обʼєднуватися та створювати такий важливий контент — дуже на часі», — коментує Тетяна Шуліка, продюсерка та авторка проєкту.

Проєкт реалізовується у партнерстві з українською громадською організацією «Безбар’єрність», що працює над імплементацією Національної програми психічного здоров’я та психосоціальної підтримки, започаткованої Першою леді України Оленою Зеленською. Програма спрямована на забезпечення безкоштовного доступу до психологічної допомоги для всіх українців, усунення будь-яких існуючих бар’єрів, і підтримується Всесвітньою організацією охорони здоров’я.

Амбасадорами проєкту стануть ведучі 1+1 — Святослав Гринчук, Марічка Падалко та Соломія Вітвіцька з ТСН, а також Єгор Гордєєв, ведучий «Сніданку з 1+1». Крім цього, до проєкту на сьогодні залучені експерти з різних галузей, що мають велику експертизу та авторитет: Андрій Ремізов, керівник онлайн-складової проєкту Дія.Бізнес; Вікторія Рубан, керівниця пресслужби Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій у Київській області; Олена Романенко, сімейна психологиня, співавторка книги «Рецепти щасливих родин. Життєві історії», волонтерка; Спартак Субота, фахівець в галузі когнітивно-поведінкової психотерапії і схема-терапії, психіатр, психотерапевт; Євген Клопотенко, кулінарний експерт, шеф-кухар, бізнесмен, телеведучий. Перелік експертів доповнюватиметься.

Головні учасники та герої відеороликів і публікацій в межах проєкту — свідки трагічних подій війни рф в Україні, військові, психологи та соціологи, які можуть прокоментувати кожну конкретну справу.

Довідка:

БО «СМАРТ АНГЕЛ» (SMART ANGEL) — український благодійний фонд, який від початку роботи в 2015 році спрямовував свою діяльність на розвиток дітей та посилення соціального захисту. Від початку повномасштабного вторгнення SMART ANGEL зреагувала на гострі потреби військового часу та розширила благодійні напрямки, започаткувавши проекти «Фронт Спротиву», «Підтримка Єдиних новин» та «Соціально-медійні кампанії». У рамках цих проектів БО продовжує боротьбу на волонтерському та інформаційному фронті, реалізуючи заходи та підпроекти, спрямовані на створення і поширення в українських та іноземних медіа суспільно-важливої інформації, а також здійснює збір коштів на потреби Збройних сил України та забезпечення найнеобхіднішим дітей, які постраждали від збройної агресії рф проти України.