1+1 media запустила англомовні Instagram та Facebook і дублює новини для міжнародної аудиторії

1+1 media продовжує працювати над висвітленням воєнних подій агресії РФ на території України серед міжнародної аудиторії.

Так, уже системно новини з інформаційного ресурсу УНІАН дублюються англійською мовою, аби міжнародні журналісти мали безперебійний доступ до достовірної інформації. Для цього в Facebook є окрема сторінка UNIAN in English.

Також від 28 лютого на YouTube-каналах ТСН та 1+1 публікуються дайджести The war in Ukraine - спеціальні англомовні випуски новин з ключовими подіями російської агресії за день. Станом на 1 березня опубліковано вже 7 випусків.

Крім цього, 2 березня 1+1 media запустили двомовний Instagram-акаунт War stories in Ukraine. Тут англійською та російською мовами публікуватимуться відео та світлини реальних людей, життя яких докорінно змінила або забрала війна. Мета – звернути увагу іноземців та росіян зокрема на ті факти злочинних дій РФ, які мають місце в Україні.

Також для оперативної комунікації з англомовними користувачами в соціальних мережах створено спеціальний аккаунт в Twitter під назвою Truth about war in Ukraine. Тут публікується найважливіша інформація про перебіг воєнних подій, відео та фото, які можуть знадобитися в підготовці матеріалів, а також спростування тих чи інших фейків, пов’язаних з війною.

«Ми залучаємо всі можливі ресурси для комунікації зі світом. Ми хочемо, аби громадянин кожної держави в світі знав, що саме відбувається в Україні, як знищують нашу землю та вбивають наших людей. Це інформаційна війна, і чим більше ми матимемо підтримки – тим кориснішими будемо державі. Зараз це наше завдання №1», – коментують у медіагрупі.

Нагадуємо, 1+1 media запустила YouTube-акаунт «Скажи россиянам правду», де публікуються звернення зірок та відомих людей з різних сфер до громадян РФ.

Крім цього, інформаційне агентство УНІАН, що входить до складу групи 1+1 media та має найбільшу оперативну фотослужбу новин в Україні, відкриває свій фотобанк для усіх ЗМІ, інфлюенсерів та міжнародних агенцій. Так, кожен охочий для висвітлення своїх матеріалів в медіа може безкоштовно скористатися усіма світлинами, що стосуються спротиву України російській агресії.