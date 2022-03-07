1+1 media звертається до понад 30 країн світу з закликом вимагати закриття повітряного простору над Україною

Група 1+1 media як одна з найбільших компаній у сфері медіа в Східній Європі закликає міжнародну спільноту активно реагувати на війну РФ в Україні та ухвалювати справедливі рішення стосовно російських терористів та їхніх очільників.

Нині вся Україна потребує від НАТО позитивного рішення щодо закриття повітряного простору, щоб завадити РФ обстрілювати мирне населення, вбивати десятки невинних людей щодня та руйнувати інфраструктуру. У звʼязку з цим, 1+1 media звернулася до діаспори, громадських організацій та ЗМІ більше ніж 30 країн світу, відправивши відповідні листи мовами оригіналу. Так, 1+1 media сподівається на підтримку у висвітленні теми необхідності закриття неба над Україною медійно та на реакцію колег-журналістів зі США, Великої Британії, Італії, Іспанії, Франції, Польщі, Чехії, Португалії, Болгарії, Румунії, Словаччини, Нідерландів, Ірландії, Угорщини, Швеції, Швейцарії, Німеччини, Австрії, Литви, Латвії, Естонії, Фінляндії, Греції, Грузії, Вірменії, Бельгії, Туреччини, Ізраїлю, Норвегії, Домінікани та Кіпру (перелік буде поповнюватися).

«Засвідчуємо свою повагу колегам з усього світу та дякуємо за підтримку України. Проте одного висвітлення подій замало. Ми вимагаємо, щоб нас почули, і говорили не лише про воєнні події, але й про наші потреби, які, вочевидь, вже є спільними. Закриття неба над Україною – це те, що має врятувати від путінського тероризму не лише українців, а й жителів усього світу», – коментують у медіагрупі.

1+1 media просить поширювати звернення серед своїх іноземних знайомих та друзів, завантаживши необхідний віжуали та текст у папці за цим посиланням.