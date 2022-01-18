1+1 – найпопулярніший телеканал на Київстар ТБ за результатами грудня

Телеканал 1+1, що входить до складу групи 1+1 media, став найпопулярнішим телеканалом на платформі Київстар ТБ у грудні.

Зокрема, «плюси» користувачі переглядали 13,7% часу від загальної тривалості перегляду на платформі, на другому місці опинився телеканал СТБ з тривалістю перегляду 11,1%, далі – ICTV, Україна та Новий канал. Сумарно тривалість перегляду вказаних каналів склала 50% від загальної тривалості у грудні.

Окрім національних телеканалів, користувачі ОТТ-сервісу охоче дивилися зарубіжні фільми, серіали та програми на TV 1000 Action з тривалістю перегляду 16,9% та VIP Comedy з 10,9% серед фільмових каналів, далі – Viasat History з 14,3% та Discovery Channel з 10,8% серед пізнавальних каналів. У ніші дитячих телеканалів першість здобув ПЛЮСПЛЮС з тривалістю перегляду 26,2% серед дитячих каналів, на другій позиції – телеканал Nick Jr. з 17,4%.

Згідно даних, у прямій трансляції контент дивилися 99% абонентів Київстар ТБ, при цьому 69% абонентів користувалося функцією перегляду ефіру у записі.

Серед найпопулярнішого контенту на платформі в грудні – третя частина вже легендарної кінофраншизи «Скажене весілля», новий комедійний серіал «Різниця у віці», трилер «У пастці», екшн «Тілоохоронець дружини кілера», а також прем’єрний сьомий сезон «Сватів».

Серед популярного кіно, яке минулого року тільки стартувало в прокаті на великих екранах і з’явилося на платформі в грудні, – «Погані домогосподарки», «Хороший, поганий, коп», «У пастці», «Битва світів», «Янгол помсти» та інші. А щодо анімаційних новинок – бібліотека Київстар ТБ поповнилася такими сімейними та фентезі-мільтфільмами як «Мулан: нова легенда», «Двоє друзів і борсук», «Академія магії». Серед улюблених жанрів користувачів – комедія, екшн, драма та пригоди.

Для перегляду глядачі передусім обирають Smart TV і Android TV – 61% користувачів, ТВ-приставці надають перевагу 39% абонентів, а мобільному телефону та іншим веб-інтерфейсам – 22% та 12% відповідно.

Нагадаємо, що у грудні платформа Київстар ТБ запустила власний канал з аудіоказками українською мовою. Наразі платформа нараховує 300 аудіоказок, які входять до пакетів «Сімейний» та «Преміум HD», а 80 безкоштовних аудіоказок залишаються у відкритому доступі для всіх підписників сервісу. Також зазначимо, що у грудні Київстар ТБ та незалежне рейтингове агентство BIG DATA UA розпочали співпрацю з метою збагачення Big Data Rating – даних вимірювання поведінкових настроїв глядачів в ОТТ-сегменті. На початку січня BIG DATA UA представило огляд показників перегляду за грудень, де телеканали групи 1+1 media стали лідерами у своїх нішах.