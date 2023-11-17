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"1+1 Україна" покаже документальний фільм "Щоденник Монастирського" з ексклюзивними відео з особистого архіву ексміністра МВС 

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Час на прочитання
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"1+1 Україна" покаже документальний фільм "Щоденник Монастирського" з ексклюзивними відео з особистого архіву ексміністра МВС 

Денис Монастирський

Це фільм-портрет, присвячений колишньому міністру внутрішніх справ Денису Монастирському.

Цієї пʼятниці, 17 листопада, о 21:30 на "1+1 Україна" відбудеться премʼєра документального фільму "Щоденник Монастирського". Це фільм-портрет присвячений колишньому міністру внутрішніх справ Денису Монастирському, який загинув в авіакатастрофі в Броварах 18 січня 2023 року.

Вперше на телебаченні ексклюзивно покажуть приватні відеощоденники Дениса Монастирського, які охоплюють період від першого дня повномасштабного вторгнення і розкриють маловідомі деталі роботи МВС і особисто Монастирського у цей період. 

У документальному фільмі близькі та колеги розкажуть, яким був Денис Монастирський, які рішення він приймав і як вони вплинули на перебіг подій. 

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У "Щоденниках Монастирського" глядачі побачать інтервʼю дружини - Жанни Монастирської, мами Алли Монастирської, чинного міністра МВС Ігоря Клименка, а також ексклюзивний коментар президента України Володимира Зеленського. 

Над проєктом працювала команда продюсера Акіма Галімова. Авторка сценарію - Ганна Юрловська, режисерка - Дарія Саричева.

Не пропустіть премʼєру документального фільму "Щоденник Монастирського" 17 листопада о 21:30 на телеканалі "1+1 Україна".

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Дата публікації
Перегляди
234
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