1+1 відновлює вечірній випуск новин ТСН о 19:30 на YouTube

З понеділка, 20 червня, на YouTube-каналі ТСН та міжнародному телеканалі 1+1 International о 19:30 у прямому ефірі транслюватиметься вечірній випуск ТСН.

Так, на глядачів відеохостингу щоденно чекатимуть підсумкові новини дня, які триватимуть 30 хвилин - з 19:30 по 20:00. Ведучими програми позмінно будуть Наталія Мосейчук, Святослав Гринчук, Соломія Вітвіцька, Марічка Падалко та Наталія Островська.

У свою чергу, Алла Мазур вестиме підсумкові новини в межах марафону обʼєднаних телеканалів о 20:00 під час слоту 1+1.

В 1+1 media розповідають, що з першого дня війни команда новинарів працює фактично 24 на 7, забезпечуючи глядачів з усього світу актуальними новинами про Україну та війну, розвʼязану рф. Разом з тим, редакція готова якісно наповнювати інформаційним контентом як ефір телемарафону “Єдині новини”, так і щоденний випуск ТСН о 19:30 з улюбленими мільйонами українців ведучими та журналістами.

“Щоденно ми намагаємося знаходити нові можливості для посилення інформаційного фронту. Тому відновлення традиційних випусків ТСН, якими глядачі памʼятають їх до війни, - це ще один важливий крок на шляху до нашої Перемоги. Ми маємо ресурс та бажання створювати велику кількість необхідного контенту, в тому числі якісної аналітики, з якою українці в будь-якому куточку планети можуть ознайомитися через YouTube. Крім цього, маємо величезний запит від глядачів, адже за 25 років існування ТСН програма зібрала багатомільйонну аудиторію”, - коментують в 1+1 media.

Дивіться вечірні випуски ТСН щодня з 20 червня о 19:30 на YouTube 1+1 та 1+1 International. Також доєднуйтеся до перегляду телемарафону “Єдині новини”. До слова, якщо слот мовлення 1+1 в марафоні припадатиме на 19:30 - в YouTube буде йти дві паралельні трансляції.