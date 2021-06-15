"1+1" відповів на заяву "Європейської Солідарності": канал вимагає від фракції вибачень за образу АТОвців в ефірі

Телеканал опублікував відповідь на звинувачення.

Телеканал "1+1" підготував відповідь на заяву фракції "Європейська солідарність" щодо випуску програми "Право на владу", присвяченому "плівкам Медведчука", блокуванню звільнення полонених та обміну під телекамери заради піару 5-го президента Петра Порошенка.

"1+1" не має наміру перепрошувати за чесне та об’єктивне викладення подій і неупереджену позицію, яка пролунала в ефірі програми. Натомість вимагає вибачень від членів "Європейської Солідарності", які образили присутніх на ефірі гостей – воїнів АТО та волонтерів – назвавши їх "чорними політтехнологами".

Як і йдеться у заяві "Європейської солідарності", телеканал "1+1" чекає на офіційне звернення через "відповідні органи" та готовий надати відповіді на всі конструктивні запитання, якщо вони будуть озвучені.

Заява:

"Не вважаємо за доцільне підтримувати чергові намагання представників "ЄС" за допомогою популістських методів та підміни понять створювати суспільний резонанс, маніпулювати та грати на настроях, сіяти ненависть і відвертати увагу громадськості від справді важливих подій у країні. Примітно, що саме "Європейська Солідарність" знайшла привід гучно оголосити бойкот телеканалу "1+1". Це відбулося після аналогічного рішення партії ОПЗЖ, яка наразі ігнорує всі ефіри, де йдеться про "плівки Медведчука". Нагадаємо, що свого часу телеканал "1+1", який завжди має проактивну та проукраїнську позицію, бойкотував і Віктор Янукович. На жаль, риторика та дії "ЄС" й ОПЗЖ чимдалі стають схожими.

Щодо гучних висловлювань про "медіакілерство" телеканал "1+1" хотів би нагадати "ЄС" про спроби влади у 2016 році безпідставно позбавити телеканал ліцензії на мовлення. Після провалу цих спроб та виходячи з "плівок Медведчука", ми не виключаємо, що частка акцій у структурі "1+1" могла опинитися в Оксани Марченко – дружини Віктора Медведчука – в інтересах саме Петра Порошенка. Варто згадати, що у 2018 році за потурання тодішньої чинної влади відбулося об’єднання телеканалів 112, ZIK та News One у холдинг "Новини" Віктора Медведчука.

Також яскравим прикладом "медіакілерства" вважаємо масовані атаки ботів, які систематично спостерігаємо на всіх сторінках 1+1 media після кожної заяви, що йде врозріз з інтересами партії та безпосередньо її очільника Петра Порошенка.

Ми не розцінюємо як прояв "сексизму" конструктивну дискусію, яка відбулася в ефірі телеканалу, і натомість вважаємо за потрібне нагадати про такі випадки у лавах "ЄС", зокрема з боку лідера партії.

Якщо у представників згаданої вище фракції є бажання висловити свою позицію та подискутувати щодо актуальних для мільйонів українців тем, а не маніпулювати вкотре громадською думкою і сіяти розбрат – запрошуємо зробити це в ефірі ток-шоу "Право на владу", куди редакція програми систематично запрошує всі політичні сили, керуючись принципом балансу думок".

Нагадаємо, під час пресконференції 28 лютого 2018-го року, тодішній президент України Петро Порошенко звернувся до журналістки "Детектора медіа" Марини Баранівської, використавши слово "дорогенька".

"Проїдьте, будь ласка, подивіться… Ключова позиція, дорогенька моя, ми маємо змінити з вами країну", – сказав він.

Тоді представники медіа через прояв сексизму випустити до 8 березня футболки з написом "Я тобі не дорогенька".

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