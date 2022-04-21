1,4 мільйона людей залишилися без водопостачання у постраждалій від війни східній Україні 

Вода потрібна для життя і є правом кожної людини.

Понад 7 тижнів інтенсивних військових дій в Україні призвели до руйнування водопровідних та електричних мереж, внаслідок чого 1,4 мільйона людей залишилися без доступу до безпечної води на сході України і ще 4,6 мільйона людей мають лише обмежений доступ. Загалом, понад 6 мільйонів людей в Україні щодня стикаються із труднощами із доступом до питної води, яка є однією із головних людських потреб.

Про це пише ЮНІСЕФ.Україна.

З початку війни 24 лютого лише на сході України було зафіксовано щонайменше 20 окремих випадків пошкодження інфраструктури водопостачання. Посилення бойових дій на сході країни та поширене використання вибухових засобів зброї у населених пунктах загрожує можливим колапсом системи водопостачання, що уже зазнала негативного впливу після попередніх 8 років конфлікту.

«Вода потрібна для життя і є правом кожної людини, – сказала Оснат Лубрані, координаторка системи ООН в Україні, попереджаючи про ризики для здоров’я, особливо для дітей і людей похилого віку.

“Погана якість води може призвести до таких захворювань, як холера, діарея, шкірних інфекцій та інших смертельно небезпечних інфекційних хвороб. Люди вимушені жити у місцях масового поселення і не мають можливості дотримуватися базових правил гігієни. І це потребує вирішення», – додала пані Лубрані.

Ситуація особливо критична у Маріуполі, де десятки тисяч людей використовують брудні джерела у пошуках будь-якої води, яку тільки можна знайти. Великі міста Донецької та Луганської областей також відрізані від постачання води, окрім того, ще 340 000 людей втратять водопостачання, якщо вичерпаються запаси водосховища в Горлівці.

На початку березня у містах Суми та Чернігів відбулися серйозні перебої з водою, також сильно постраждала система водопостачання Харкова.

Відновлення водопостачання та забезпечення термінових поставок до цих міст та інших районів інтенсивних бойових дій є особливо складним. З початку конфлікту гуманітарні організації отримали повідомлення із надійних джерел про поранення чотирьох техніків водоканалів у Чернігові та одного в Харкові. Ці дані доповнюють інформацію про щонайменше 35 співробітників водоканалу, яких було вбито або поранено у Донецькій і Луганській областях з 2014 року.

«Маленькі діти, що живуть у зонах конфліктів, у 20 разів частіше вмирають від діарейних захворювань від споживання небезпечної води, ніж від прямого насильства внаслідок війни, – сказав голова офісу ЮНІСЕФ в Україні Мурат Шахін. – Де б вони не перебували, доступ дітей до води не повинен бути під загрозою через війну - для дітей це питання життя та смерті».

З 24 лютого гуманітарні організації допомогли більш ніж 180 000 людей отримати доступ до чистої води та засобів гігієни.

Організації, які входять до Кластеру води, санітарії та гігієни, роботу якого координує ЮНІСЕФ, також надали генератори та обладнання для ремонту пошкодженої інфраструктури, щоб забезпечити живлення для водяних насосів та запустити систему водопостачання у Сумах та Чернігові.

Харківський водоканал отримав в 57,4 тони зрідженого хлору для системи водопостачання вистачить для очищення води протягом трьох тижнів, і ще 4,5 тони зрідженого хлорного газу було передано для роботи Ужгородського водоканалу. Це дозволить надати безпечне водопостачання для 1,4 мільйона людей у ​​Харкові та 140 000 людей в Ужгороді, у якому спостерігається значний приплив переміщених осіб.

Читайте також:

87 сіл та містечок на Миколаївщині вчора опинились без електрики та води: яка допомога потрібна