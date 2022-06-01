1 червня 2022 року – цей день в історії / Фото: Pexels

1 червня 2022 року – цей день в історії, основні події

1 червня 2022 року – цей день в історії, основні події

1 червня 2022 року – середа. 98-й день війни Росії проти України. 152-й день року.

Який сьогодні день в Україні і світі

1 червня - Міжнародний день захисту дітей. Ця важлива щорічна подія закликає всіх дорослих допомогти дітям отримати гідні умови життя, відпочинку та освіти, а також захистити їх від експлуатації та насилля. Дату обрали не випадково. Саме цього дня 1924 року Ліга націй прийняла Декларацію прав дитини - це був перший документ міжнародного рівня, який розповідав про дитячі права і безпеку.

А ще 1 червня - Всесвітній день батьків. Традицію святкувати таку важливу подію започаткувала Генеральна асамблея ООН 2012 року. Її приурочили до Міжнародного дня дітей, щоб підкреслити роль сім'ї у формуванні в дітей загальнолюдських цінностей. Також цей день допомагає краще зрозуміти, що батьки - головні вихователі дітей.

Також 1 червня - Всесвітній день відповідального туризму. Започаткували цю подію 2006 року. Кожний рік в цей день розкривають якусь конкретну тему, яка потребує негайного втручання з боку суспільства. Наприклад, браконьєрству. Головним правилом відповідального туризму можна назвати: потрібно відноситися до інших так, як би ти хотів, щоб відносилися до тебе.

1 червня - Всесвітній день рифа. Подію започаткували 2010 року. Її основна мета полягає в приверненні уваги суспільства до коралових рифів, які є живим організмом. Від його здоров'я багато в чому залежить здоров'я всього океану.

А ще 1 червня - Всесвітній день молока. Традицію святкувати таку цікаву подію започаткували 2001 року, а ініціатором її створення виступила Продовольча та сільськогосподарча організація. Головна мета заходу - популяризувати молокопродукти, розповісти населенню, як саме працюють підприємства, які займаються молочним виробництвом.

Також 1 червня - Всесвітній день бігу. Щороку припадає на першу середу червня і набирає все більше прихильників. Мета цього дня - поширити серед населення біг, який є найбільш доступним способом підтримувати здоров'я.

1 червня - День ходіння босоніж. Він був заснований організацією "Soles4Souls" після цунамі 2004 року, щоб підтримати людей, які постраждали від природньої стихії.

Також 1 червня - День носіння сукні. Цю подію святкують двічі на рік - на початку червня та на початку грудня. Рекомендується одягнути плаття на роботу, прогулянку по місту чи зустріч з друзями.

1 червня - яке сьогодні свято в церковному календарі

1 червня - день пам'яті священномученика Патрикія, єписькопа Пруського / Фото: commons.wikimedia.org

1 червня в церковному календарі – день пам'яті священномученика Патрикія, єписькопа Пруського. Жив у I столітті та був єпископом в місті Пруси (Віфінія). Сміливо та відкрито проповідував християнство, за що його, разом з трьома його пресвітерами (Полієн, Менандр, Акакій), привели на допит до правителя Юлія. Патрикій відмовився принести жертву ідолам, за що його кинули в гаряче джерело. Він молився Господу і залишився неушкодженим. Юлій розізлився і наказав відсікти голову єпископу і трьом його пресвітерам.

Пам’ятні дати 1 червня

Календар важливих подій в Україні та світі на сьогодні, 1 червня:

794 рік — король Карл Великий відмовивліється підкоритися рішенням VIII Вселенського собору 787 року, що стосувалися поклоніння іконам;

1475 рік — османський флот під командою великого візира і капудана-паші Гедик Ахмеда починає облогу Кафи;

1494 рік — у казначейських звітах Королівства Шотландія зафіксували першу письмову згадку про шотландське віскі;

1533 рік — коронували Анну Болейн, нову дружину англійського короля Генріха VIII;

1652 рік — починається битва під Батогом між союзною армією Війська Запорозького і Кримського Ханства під проводом Богдана Хмельницького проти війська Речі Посполитої під командуванням Мартина Калиновського (важлива подія в ході Хмельниччини, яка завершилася перемогою союзників);

1831 рік — під час дослідження Арктики англійський мандрівник Джеймс Кларк виявляє місцезнаходження Північного магнітного полюсу Землі;

1845 рік — зафіксували рекордний за дальністю переліт домашнього голуба (відстань довжиною 11 тисяч кілометрів (Намібія-Лондон) він подолав за 55 днів);

1893 рік — у Берліні відбувається прем'єра опери Дж. Верді "Фальстаф";

1935 рік — у Великій Британії запроваджують номерні знаки до автомобілів і обов'язкове здавання екзаменів на водійські права;

1938 рік — у США виходить 1-е число журналу коміксів "Action Comics", в якому з'явився славнозвісний нині Супермен;

1943 рік — над Біскайською затокою німці збивають літак, в якому, на їхню думку, з Лісабона до Лондона летів британський прем'єр Вінстон Черчилль (однак це був звичайний цивільний літак, всі пасажири котрого загинули, разом з британським актором Леслі Говардом);

1946 рік — за вироком трибуналу у Бухаресті страчують пронацистського диктатора Королівства Румунія генерала Йона Антонеску;

1958 рік — під час політичної кризи, пов'язаної з повстанням в Алжирі, Шарль де Голль стає прем'єр-міністром Франції;

1961 рік — сингл Елвіса Преслі "Surrender" виходить на першу сходинку британського хітпараду;

1964 рік — гурт The Beatles випускає сингл "Sweet Georgia Brown"/"Take Out Some Insurance On Me Baby";

1967 рік — диск The Beatles "Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band" стає "золотим" у Великій Британії та США;

1969 рік — у Канаді на радіо і телебаченні забороняють рекламу тютюнових виробів;

1980 рік — почає роботу перший цілодобовий інформаційний канал Cable News Network (CNN);

1981 рік — виходить альбом Джорджа Гаррісона "Somewhere in England";

1990 рік — на екрани США виходить фільм "Згадати все" за участю Арнольда Шварценеггера.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 1 червня

Які сьогодні іменини: Артем, Роман, Олександр, Дмитро, Назар, Віталій, Анна, Анастасія.

1 червня народилися:

1076 рік — Великий князь Київський, найстарший син Володимира Мономаха Мстислав Великий;

1876 рік — українська акторка Ганна Мещерська;

1903 рік — новомученик Української греко-католицької церкви, релігійний діяч, єпископ УГКЦ, редемпторист Василь (Величковський).

Погода на 1 червня

1 червня в Києві хмарна погода, без опадів. У Львові протягом всього дня небо буде вкрите хмарами, вночі можливий дощ, вдень - гроза. У Харкові небо буде ясним лише вранці, без опадів. В Одесі безхмарно, без опадів.

Температура повітря в Києві +25 вдень та +14 вночі. У Львові +21 вдень та +11 вночі. У Харкові +28 вдень та +16 вночі. В Одесі +26 вдень та +18 вночі.