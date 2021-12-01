1 грудня: який сьогодні день, прикмети, традиції, День ангела

Згідно з прикметами, якщо погода протягом дня швидко змінюється, то зима взагалі буде дуже мінливою.

Який сьогодні день

У середу, 1 грудня, в світі відзначають Всесвітній день боротьби зі СНІДом.

В Україні цього дня святкують Річницю Всеукраїнського референдуму 1991 року, на якому 90,32 % громадян висловилася за Незалежність України, День працівників прокуратури та неофіційний День невролога. В Румунії 1 грудня відзначають - День Об'єднання, у ЦАР - День проголошення Республіки, у Республиці Чад - День свободи і демократії, в Ісландії - День самоврядування, в Португалії - День відновлення Незалежності, у Панамі - День вчителя.

1 грудня -- Всесвітній день боротьби зі СНІДом / Pexels

Пам'ятні дати 1 грудня

1783 — Перший політ людини на повітряній кулі, наповненій воднем. Це здійснив у Парижі французький фізик Жак Александр Сезар Шарль. Під час двогодинного польоту в гондолі кулі разом з Шарлем перебував його напарник Робер.

1835 — Побачила світ перша книга казок видатного датського письменника-казкаря Ганса Крістіана Андерсена.

1891 — Американець Джеймс Нейсміт вигадав баскетбол.

1918 — Проголошено створення Королівства Сербів, Хорватів і Словенців.

1955 — Початок руху проти расової сегрегації в США. В місті Монтґомері негритянка Роза Паркс відмовилась поступитися місцем білому чоловіку в автобусі, за що була заарештована поліцією. Внаслідок масових акцій протесту Верховний Суд США через рік скасував закон про сегрегацію в міському транспорті.

1990 — Під дном Ла-Маншу зустрілися британські та французькі будівельники, які з двох кінців прокладали перший в історії підземний тунель через цю протоку між Британією та Францією.

2013 — у відповідь на спробу силового розгону Євромайдану мільйонна демонстрація у Києві, сутички біля Адміністрації Президента України та початок Революції гідності.

Церковне свято сьогодні 1 грудня

1 грудня православна церква вшановує пам'ять мучеників Платона та Романа, які постраждали за віру на початку 4 століття.

Святий Платон був братом святого мученика Антіоха; вони народилися в сім'ї християн і отримали благочестиве виховання. Вже в юності Платон був розумною та доброчесною людиною, проповідував християнство серед язичників. За це правитель Агріпін закликав його на суд і став переконувати зректися віри. Побачавши, що Платон стійкий у своїх переконаннях, правитель розгнівався і наказав піддати молодого християнина мукам, а згодом і сам почав катувати його. Зрештою мученика обезголовили.

Святий Роман разом із отроком Варулом прийняв муки за часів гонінь на християн, започаткованих імператором Максиміланом. Роман був дияконом у Кесарії. Якось, зустрівши єпарха Аскліпіада, що йде на язичницьке свято, він почав переконувати його зректися ідолів. Той відмовився і наказав піддати диякона тортурам. У цей час Роман побачив хлопчика Варула і вигукнув: "Навіть цей отрок мудріший за тебе, бо знає істинного Бога!". Варул підтвердив, що є християнином, за що також був підданий жорстокому покаранню.

святий мученик Роман / https://azbyka.ru/

Що не можна робити цього дня

Цього дня категорично забороняється сваритися, адже сварки можуть затягнутися на весь рік.

Намагайтеся ні на кого не злитися, стримуйте свої емоції та будьте доброзичливішими.

Прикмети на 1 грудня

У давнину Платона і Романа називали Зимовказівниками, оскільки по їхньому дню судили про те, якою буде зима, що починається. "Платон та Роман кажуть зиму нам", — казали у народі. Якщо протягом дня траплялася зміна погоди, то це означало, що і протягом зими буде перелом. При цьому за погодою спостерігали цілий день: ранком судили про початок зими, опівдні — про середину, увечері — про кінець.

Якщо раптом у будинку на Платона і Романа виявляли живого комара, це означало, що незабаром настане відлига. Тепло віщувала також ворона, що ходила дорогою.

Яке свято 6 грудня / Pexels

Якщо цього дня тепло на вулиці – зима буде теплою і м’якою, й навпаки.

Вітер сильний дме – взимку хуртовин та завірюх буде багато.

Якщо в день Романа і Платона погода протягом дня швидко змінюється, то зима взагалі буде дуже мінливою.

Кола навколо місяця – скоро буде мороз.

Іменини 1 грудня

День ангела (іменини) сьогодні, 1 грудня, святкують: Микола, Платон, Роман.

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