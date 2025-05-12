Корупційний скандал у Нацгвардії: чи "хитається стілець" під бригадним генералом Півненком

У Нацгвардії Корупційний скадал: шестеро керівників під підозрою / © УНІАН

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В Національній гвардії України вибухнув гучний корупційний скандал. Національне антикорупційне бюро (НАБУ) провело низку обшуків у керівництві НГУ, після чого шестеро високопосадовців були відсторонені від виконання обов’язків.

Їх підозрюють у корупційних схемах на мільйони гривень, пов’язаних із закупівлями військової техніки.

Детальніше — дізнавайтеся у матеріалі ТСН.ua.

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Відсторонення командування Нацгвардії

У суботу 10 травня, шестеро посадовців керівної ланки матеріально-технічного забезпечення Головного управління Національної гвардії було відсторонено від посад після повідомлень про обшуки НАБУ в них.

У Міністерстві внутрішніх справ України зазначили, що проводиться слідство.

За даними джерел ZN.UA обшуки 9 та 10 травня проводилися в:

командувача Нацгвардії бригадного генерала Олександра Півненка;

директора Департаменту логістики ГУ НГУ полковника Миколи Модлінського;

директора Департаменту логістики ГУ НГУ полковника Сергія Гриценка;

начальника управління розквартирування і капбудівництва полковника Дениса Ганаза;

заступника директора Департаменту логістики — начальника управління автомобільної та бронетанкової техніки ГУ НГУ полковника Олександра Калатинця;

начальника Центральної бази виробничо-технологічної комплектації НГУ (м. Київ) полковника Володимира Федоровського.

Деяких посадовців підозрюють в отриманні хабаря у розмірі 190 мільйонів гривень за сприяння у тендерах та розтраті майже 200 мільйонів гривень при закупівлі військової техніки за завищеними цінами.

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Зауважимо, офіційно правоохоронці не підтверджували цю інформацію.

Що кажуть в правоохоронних органах

НАБУ та САП відмовилися коментувати ситуацію з посадовцями Національної гвардії.

Там заявили, що НАБУ і САП інформують суспільство лише про результати, коли є достатньо доказів для оголошення фігурантам про підозру.

«З метою досягнення цілей розслідувань НАБУ і САП не коментують хід та результати слідчих дій у своїх кримінальних провадженнях. НАБУ і САП інформують суспільство виключно про результати слідства на етапі, коли слідчі та прокурори у справах мають достатньо доказів для повідомлення особам про підозру», — йдеться у повідомлені.

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У САП пояснили, що проведення слідчих дій не свідчить про винуватість осіб, до яких вони застосовуються.

Відомі «Азовці» виступили на захист Півненка

Командир 1 корпусу Національної гвардії «Азов» Денис Прокопенко (Редіс) став на захист бригадного генерала Олександра Півненка.

За словами військового, Півненко завжди мав у пріоритеті спецпідготовку особового складу та вдосконалення роботи штабів.

Як зауважив Редіс, командувач Нацгвардії «робить все можливе для забезпечення підрозділів усім необхідним для виконання бойових завдань на фронті» та «дослуховується до конструктивних пропозицій знизу».

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«Ми вчимося у нього, а він вчиться у нас», — написав Редіс на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, «той, хто ходить в окопи на передові позиції до бійців після відбиття штурму, не зацікавлений у хабарництві та казнокрадстві».

Колишній начальник штабу бригади «Азов» Богдан Кротевич (Тавр) також підтримав Півненка.

За його словами, командувач Нацгвардії разом із міністром внутрішніх справ Ігорем Клименком відіграли вирішальну роль у збереженні НГУ та забезпеченні бойових бригад у вигляді техніки та озброєння.

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«Можу зі впевненістю сказати, що якби не ці дві людини — національну гвардію просто стерли в безглуздих штурмах», — написав Кротевич у Facebook.

Офіційна заява Нацгвардії

У НГУ повідомили, що бригадний генерал Олександр Півненко не відсторонений від виконання службових обовʼязків.

«З метою уникнення поширення недостовірної інформації від неофіційних джерел, повідомляємо: Командувач Національної гвардії України бригадний генерал Олександр Півненко не відсторонений від виконання службових обовʼязків», — йдеться у заяві.

Генерал Півненко продовжує виконувати свої обовʼязки та визначені завдання у штатному режимі, запевнили у Нацгвардії.

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