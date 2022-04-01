1 квітня 2022 року: який сьогодні день / pixabay.com

1 квітня 2022 року: який сьогодні день, прикмети та День ангела

1 квітня 2022 року: який сьогодні день, прикмети та День ангела

1 квітня 2022 року - п'ятниця. 37-й день війни Росії проти України. 91-й день року.

Який сьогодні день в Україні та світі

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1 квітня - Міжнародний день птахів (День орнітолога). Подія відбувається щорічно в рамках програми ЮНЕСКО “Людина і біосфера”. Дата вибрана не випадково — саме 1 квітня 1906 року була ухвалена Міжнародна конвенція з охорони птахів. День птахів — це не тільки річниця Конвенції, але і час прильоту пернатих із зимівель. За традицією в цей час в очікуванні птахів розвішуються шпаківні, дуплянки та інші “пташині будиночки”. Повернення птахів святкується також як прихід весни.

Також 1 квітня - Міжнародний фестиваль їстівних книжок. Ця подія призвана об'єднати видавців, бібліотекарів, письменників, читачів, ілюстраторів і просто всіх любителів гарної книги. Часто учасники виготовляють торти у вигляді кгини ("Їстівні книги"), які спочатку фотографують, а потім всі разом з'їдають.

1 квітня - яке сьогодні церковне свято

1 квітня - день пам'яті християнських мучеників Дарії та Хрисанфа / commons.wikimedia.org

1 квітня в православному календарі - день пам'яті християнських святих мучеників Дарії і Хрисанфа.

Родом Хрисанф походив з міста Олександрії, жив у III столітті. Його батько сповідував язичницьку віру. Коли сім'я переселилася до Рима, батьки віддали Хрисанфа у філософську школу, там він почав вивчати Новий Завіт і звернувся в християнську віру.

Батько розлютився, дізнавшись про таке рішення Хрисанфа, і побажав негайно повернути його до язичників. Для цього він підшукав синові в дружини жрицю Дарію.

Але Хрисанфу вдалося і молоду дружину навернути в християнство, вони домовилися разом про непорочне життя. За це римська влада піддала подружжя страшним мукам, але Дарія з Хрисанфом не відреклися від своєї віри. Тоді їх поставили у глибокий рів і живих засипали землею і камінням.

Народні традиції

1 квітня в народному календарі називається Дарина Брудна. Таке прізвисько дата отримала тому, що 1 квітня зазвичай було багато бруду. Сніг активно танув, талі води розмивали дороги, скупчувалися біля берегів річок.

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Вважалося, що Дарина закидає брудом тільки поганих людей, у яких чорні думки.

Також 1 квітня прокидається будинковий. Цього дня потрібно один одного обдурити, щоб збити з пантелику його. Дівчата намагалися ошукати якомога більше людей, вважаючи, що тоді женихам не вдасться провести їх, а навпаки, вони будуть водити хлопців за ніс.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 1 квітня

Які сьогодні іменини: Інокентій, Клавдій, Дарина, Софія, Маріанна, Дмитро, Дарія, Макар, Одарка, Ірина, Катерина, Мар'яна, Софія, Теодор та Томаш.

1 квітня народилися:

1838 рік — громадський і культурний діяч, аматор української старовини, меценат Василь Тарновський;

1861 рік — український письменник і громадський діяч Легеза Іриней;

1868 рік — українська оперна співачка, Забіла-Врубель Надія Іванівна;

1901 рік — провідний член УВО і ОУН Зенон Коссак-Тарнавський;

1908 рік — американський психолог українського єврейського походження Абрагам Маслоу;

1922 рік — поручник УПА, командир сотень «Ударники-6», «Ударники-8» 26-го Територіального відтинку «Лемко» групи УПА-Захід Ярослав Коцьолок;

1932 рік — український художник-графік, педагог, професор Харківської державної академії дизайну та мистецтв Олександр Мартинець;

1971 рік —український журналіст, публіцист, історик Вахтанг Кіпіані;

1981 рік — канадська співачка українського походження Сокирка Тереза.

Що не можна робити 1 квітня

Не можна лаятись та сваритись.

Не можна займатись важкою фізичною роботою.

Варто уникати ситуацій, коли можна забруднитись.

Не можна зловживати спиртним та піддаватись шкідливим звичкам.

Що можна робити 1 квітня

1 квітня в Київській Русі ворожили на шлюб: йшли до річки, де визирали птахів. Вірили: якщо побачити одного птаха — весь рік дівчина буде обділена чоловічою увагою. Якщо кілька птахів і більше — самотність не загрожує.

Пам'ятні події 1 квітня

Календар важливих подій в Україні та світі на сьогодні, 1 квітня:

527 рік — початок правління римського імператора Юстиніана І.

1579 рік — заснований університет у Вільно, перший на території Великого князівства Литовського.

1778 рік — нью-орлеанський бізнесмен Олівер Поллок придумав знак долара "$".

1875 рік — англійська газета “Таймс” вперше у світі опублікувала тижневий прогноз погоди.

1889 рік — у Чикаго з’явилася в продажу перша у світі посудомийна машина, створена Джозефіною Кокрейн.

1890 рік — бельгійський емігрант Шарль ван Деполь отримав у США патент на перший тролейбус.

1906 рік — підписана міжнародна конвенція з охорони птахів.

1919 рік — Асканію-Нову оголошено державним заповідником.

1937 рік — Бірма відділилась від Індії.

1976 рік — засновано компанію “Apple”.

1979 рік — за результатами всенародного референдуму аятола Хомейні проголосив Іран ісламською республікою.

1991 рік — відбувся розпад Організації Варшавського договору.

2009 рік — Албанія і Хорватія приєдналися до НАТО.

2016 рік — наступ військ Азербайджану на Карабах, або так звана “4-денна війна”.

Народні прикмети на 1 квітня