1 квітня 2022 року: який сьогодні день, прикмети та День ангела

1 квітня 2022 року - п'ятниця. 37-й день війни Росії проти України. 91-й день року.
Який сьогодні день в Україні та світі
1 квітня - Міжнародний день птахів (День орнітолога). Подія відбувається щорічно в рамках програми ЮНЕСКО “Людина і біосфера”. Дата вибрана не випадково — саме 1 квітня 1906 року була ухвалена Міжнародна конвенція з охорони птахів. День птахів — це не тільки річниця Конвенції, але і час прильоту пернатих із зимівель. За традицією в цей час в очікуванні птахів розвішуються шпаківні, дуплянки та інші “пташині будиночки”. Повернення птахів святкується також як прихід весни.
Також 1 квітня - Міжнародний фестиваль їстівних книжок. Ця подія призвана об'єднати видавців, бібліотекарів, письменників, читачів, ілюстраторів і просто всіх любителів гарної книги. Часто учасники виготовляють торти у вигляді кгини ("Їстівні книги"), які спочатку фотографують, а потім всі разом з'їдають.
1 квітня - яке сьогодні церковне свято
1 квітня в православному календарі - день пам'яті християнських святих мучеників Дарії і Хрисанфа.
Родом Хрисанф походив з міста Олександрії, жив у III столітті. Його батько сповідував язичницьку віру. Коли сім'я переселилася до Рима, батьки віддали Хрисанфа у філософську школу, там він почав вивчати Новий Завіт і звернувся в християнську віру.
Батько розлютився, дізнавшись про таке рішення Хрисанфа, і побажав негайно повернути його до язичників. Для цього він підшукав синові в дружини жрицю Дарію.
Але Хрисанфу вдалося і молоду дружину навернути в християнство, вони домовилися разом про непорочне життя. За це римська влада піддала подружжя страшним мукам, але Дарія з Хрисанфом не відреклися від своєї віри. Тоді їх поставили у глибокий рів і живих засипали землею і камінням.
Народні традиції
1 квітня в народному календарі називається Дарина Брудна. Таке прізвисько дата отримала тому, що 1 квітня зазвичай було багато бруду. Сніг активно танув, талі води розмивали дороги, скупчувалися біля берегів річок.
Вважалося, що Дарина закидає брудом тільки поганих людей, у яких чорні думки.
Також 1 квітня прокидається будинковий. Цього дня потрібно один одного обдурити, щоб збити з пантелику його. Дівчата намагалися ошукати якомога більше людей, вважаючи, що тоді женихам не вдасться провести їх, а навпаки, вони будуть водити хлопців за ніс.
Іменини: як назвати дитину, яка народилася 1 квітня
Які сьогодні іменини: Інокентій, Клавдій, Дарина, Софія, Маріанна, Дмитро, Дарія, Макар, Одарка, Ірина, Катерина, Мар'яна, Софія, Теодор та Томаш.
1 квітня народилися:
- 1838 рік — громадський і культурний діяч, аматор української старовини, меценат Василь Тарновський;
- 1861 рік — український письменник і громадський діяч Легеза Іриней;
- 1868 рік — українська оперна співачка, Забіла-Врубель Надія Іванівна;
- 1901 рік — провідний член УВО і ОУН Зенон Коссак-Тарнавський;
- 1908 рік — американський психолог українського єврейського походження Абрагам Маслоу;
- 1922 рік — поручник УПА, командир сотень «Ударники-6», «Ударники-8» 26-го Територіального відтинку «Лемко» групи УПА-Захід Ярослав Коцьолок;
- 1932 рік — український художник-графік, педагог, професор Харківської державної академії дизайну та мистецтв Олександр Мартинець;
- 1971 рік —український журналіст, публіцист, історик Вахтанг Кіпіані;
- 1981 рік — канадська співачка українського походження Сокирка Тереза.
Що не можна робити 1 квітня
- Не можна лаятись та сваритись.
- Не можна займатись важкою фізичною роботою.
- Варто уникати ситуацій, коли можна забруднитись.
- Не можна зловживати спиртним та піддаватись шкідливим звичкам.
Що можна робити 1 квітня
- 1 квітня в Київській Русі ворожили на шлюб: йшли до річки, де визирали птахів. Вірили: якщо побачити одного птаха — весь рік дівчина буде обділена чоловічою увагою. Якщо кілька птахів і більше — самотність не загрожує.
Пам'ятні події 1 квітня
Календар важливих подій в Україні та світі на сьогодні, 1 квітня:
- 527 рік — початок правління римського імператора Юстиніана І.
- 1579 рік — заснований університет у Вільно, перший на території Великого князівства Литовського.
- 1778 рік — нью-орлеанський бізнесмен Олівер Поллок придумав знак долара "$".
- 1875 рік — англійська газета “Таймс” вперше у світі опублікувала тижневий прогноз погоди.
- 1889 рік — у Чикаго з’явилася в продажу перша у світі посудомийна машина, створена Джозефіною Кокрейн.
- 1890 рік — бельгійський емігрант Шарль ван Деполь отримав у США патент на перший тролейбус.
- 1906 рік — підписана міжнародна конвенція з охорони птахів.
- 1919 рік — Асканію-Нову оголошено державним заповідником.
- 1937 рік — Бірма відділилась від Індії.
- 1976 рік — засновано компанію “Apple”.
- 1979 рік — за результатами всенародного референдуму аятола Хомейні проголосив Іран ісламською республікою.
- 1991 рік — відбувся розпад Організації Варшавського договору.
- 2009 рік — Албанія і Хорватія приєдналися до НАТО.
- 2016 рік — наступ військ Азербайджану на Карабах, або так звана “4-денна війна”.
Народні прикмети на 1 квітня
- Якщо проти ночі 1 квітня небо хмарне, то найближчим часом похолодання вже не буде.
- Якщо на світанку видно зорі, то варто готуватись до морозів.
- Якщо біля водойм чутно гуркіт води, то літо буде врожайним.
- Якщо птахи літають низько, то варто готуватись до опадів.