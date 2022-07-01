1 липня 2022 року – цей день в історії / Фото: Pexels

1 липня 2022 року – цей день в історії, основні події

1 липня 2022 року – цей день в історії, основні події

1 липня 2022 року – п'ятниця. 128-й день війни Росії проти України. 182-й день року. Яке сьогодні, 1 липня, свято в церковному календарі і які суспільно важливі події в Україні та світі сталися цього дня, читайте у матеріалі ТСН.ua.

Який сьогодні день в Україні і світі

1 липня - День архітектури України. Архітектурні об'єкти - це важлива частина історії та культури країни, адже вони відзеркалюють її цінності. Подія була запроваджена 1995 року указом президента України.

Також 1 липня - Всесвітній день боротьби проти бідності. Відповідно до статистичних даних понад 800 мільйонів людей у світі живуть поза межею крайної бідності. 2001 року на черговому саміті ООН країни-учасниці прийняли Декларацію, яка сформулювала Цілі Розвитку Тисячоліття. Серед основних задач в Декларації глобальною ціллю для планети стала боротьба з бідністю.

А ще 1 липня - День слідства в Україні. Професійна дата працівників внутрішніх справ. Ці люди відрізняються дедуктивними здібностями та аналітичним складом ума. Подію створили 1998 року.

1 липня - Міжнародний день анекдоту та жартів (International Joke Day). Ідея створити такий цікавий день належить американському графіку і письменнику Уейну Рейнагелю. Ця людина відома в усьому світі завдяки його фантастичним романам. Подію започаткували 1994 року і відтоді вона отримала популярність в багатьох країнах світу.

Також 1 липня - Міжнародний день регі. Цю дату присвятили тому, щоб познайомити весь світ з цим цікавим стилем музики. Подія найбільш популярна в Кінгстоні, на Ямайці.

А ще 1 липня - Міжнародний день курячих крилець. Подія найбільш популярна в США. Вона була започаткована за ініціативою мера Баффало Стена Маковські 1977 року.

1 липня - яке сьогодні свято в церковному календарі

1 липня - день пам'яті мучеників Леонтія, Іпатія та Феодула / Фото: Pexels

1 липня в церковному календарі – день пам'яті мучеників Леонтія, Іпатія та Феодула. Вони були римськими воїнами. Леонтій навіть обіймав досить високу посаду в Тріполі. Допомагав бідним і хворим, а також вирізнявся надзвичайною мудрістю. Він був добрим християнином і протистояв язичникам.

В той час у Тріполі був сенатор Адріан. Якось дізнався він про християнина Леонтія і наказав своєму трибуну Іпатію схопити його. Під час своєї подорожі він сильно захворів. Одного разу прийшов до нього ангел і сказав, щоб Іпатій увірував у Господа. Наступного ранку Іпатій розповів про видіння воїнам, серед яких був Феодул. Вони відшукали Леонтія і попросили відкрити їм істинну віру в Бога. Розгнівався сильно сенатор Адріан і наказав жорстоко катувати вірян. Але вони не скорилися.

Пам’ятні дати 1 липня

Календар важливих подій в Україні та світі на сьогодні, 1 липня:

1097 рік — хрестоносці під час першого хрестового походу розбивають військо турків-сельджуків в Дорилейській долині;

1535 рік — англійський мислитель і державний діяч Томас Мор, котрий вже близько року перебував у тюрмі за відмову визнати законним розлучення Генріха VIII і принести присягу главі англіканської церкви, постав перед судом і був засуджений до четвертування, котре король замінив на відрубування голови;

1569 рік — Велике князівство Литовське й Польське королівство підписують Люблінську унію про створення федеративної польсько-литовської держави — Речі Посполитої;

1751 рік — надрукували перший том "Енциклопедії, або Тлумачного словника наук, мистецтв і ремесел", який був виданий Дені Дідро і Жаном Лероном д'Аламбером;

1823 рік — створюють федерація Сполучені Провінції Центральної Америки;

1858 рік — Чарльз Дарвін у Лондоні вперше представляє свою теорію еволюції;

1859 рік — в Протоколах лондонського Ліннеївського товариства вперше опублікували короткий виклад теорії природного відбору Чарльза Дарвіна;

1863 рік — починається битва під Геттісбургом, в якій війська Півночі завдали поразки Півдню;

1867 рік — внаслідок об'єднання кількох британських колоній проголошують створення домініону Канада;

1911 рік — польський біохімік Казимир Функ вперше використовує слово "вітамін";

1936 рік — у Нью-Йорку вперше виходить друком роман Маргарет Мітчел "Віднесені вітром";

1946 рік — проведено перше повоєнне випробування атомної бомби на атолі Бікіні;

1961 рік — у Торонто (Канада) відкривають пам'ятник Тарасові Шевченку;

1989 рік — у Києві утворюють Народний рух України;

1997 рік — Гонконг передали під управління Китайської Народної Республіки;

2013 рік — Хорватія приєднується до Європейського Союзу;

2014 рік — Верховна Рада України засновує орден Героїв Небесної Сотні.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 1 липня

Які сьогодні іменини: Василь, Віктор, Леонтій, Олександр.

1 липня народилися:

1917 рік — український політичний і військовий діяч Олег Штуль-Жданович;

1961 рік — Діана, принцеса Уельська;

1962 рік — український художник-ілюстратор, відомий співпрацею з видавництвом "А-Ба-Ба-Га-Ла-Ма-Га" Владислав Єрко;

1971 рік — тернопільський композитор Іван Небесний.

Погода на 1 липня

1 липня в Києві похмуро з проясненнями, без опадів. У Львові похмуро, можливий невеликий дощ. У Харкові хмарно з проясненнями, без опадів. В Одесі ясно, без опадів.

Температура повітря в Києві +25 вдень та +16 вночі. У Львові +23 вдень та +13 вночі. У Харкові +27 вдень та +17 вночі. В Одесі +26 вдень та +18 вночі.