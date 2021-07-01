1 липня: який сьогодні день, свято, прикмети, традиції, День ангела

1 липня: який сьогодні день, свято, прикмети, традиції, День ангела

Цього дня - Всесвітній день боротьби проти бідності, День архітектури України, Міжнародний день анекдота.

Який сьогодні день

1 липня — Міжнародний день кооперативів, Всесвітній день боротьби проти бідності, День архітектури України, Міжнародний день анекдота.

Всесвітній день боротьби проти бідності

Спочатку цей день було означено як Всесвітній день боротьби за подолання крайньої бідності. Його відзначали неурядові організації світу з ініціативи Міжнародного руху за надання допомоги групам населення, що бідують .

Метою проведення цього дня є підвищення усвідомлення необхідності боротися за ліквідацію бідності та злиднів у всіх країнах, особливо в тих, що розвиваються, — необхідності, що набула першочергового значення.

Міжнародний день анекдота

Міжнародний день анекдота — 1 липня. Ідея святкування належить Вейну Рейнагелю, американському письменнику і графіку, в першу чергу відомого своїми історичними фантастичними романами. Свято було створене в 1994 році як привід відзначити офіційне закінчення півріччя.

День архітектури України

День архітектури України — свято, що святкують на території України 1 липня.

В Україні налічується близько 14 тисяч пам’яток архітектури, 46 великих історичних культурних заповідників і більше 1000 об’єктів паркового мистецтва.

Найбільшу кількість пам’ятників архітектури можна знайти у Львові. Зокрема, в місті збережено близько двох з половиною тисяч пам’яток історії та архітектури. У 1998 році місто було внесено до світової спадщини ЮНЕСКО.

Міжнародний день кооперативів

1 липня у світі святкують Міжнародний день кооперативів. Таке рішення ухвалила сесія Генеральної Асамблеї ООН 1992 року.

Цей день має привертати увагу світової громадськості до кооперативів і сприяння розширенню партнерських зв'язків між міжнародним кооперативним рухом і іншими суб'єктами міжнародного права, включаючи уряди та неурядові організації на всіх рівнях.

День ангела сьогодні

День ангела (іменини) сьогодні святкують: Сергій, Василь, Леонтій, Олександр та Віктор..

Яке православне (християнське) свято сьогодні

1 липня — православні вшановують пам'ять мученика Леонтія.

Мученик Леонтій

Святий Леонтій, родом грек, служив воєначальником в римському війську, був розумний, поміркований, милостивий до убогих і гостинний. Правителю донесли, що Леонтій закликав людей не приносити жертв язичницьким богам, тож він послав трибуна Іпатія із загоном воїнів у Тріполі, щоб затримати Леонтія. Іпатій дорогою захворів і перебував при смерті. Йому явився Ангел і сказав: "Якщо хочеш одужати, то разом з твоїми воїнами проголоси тричі до неба: Боже, допоможи мені". Трибун все так і зробив і зцілився.

У місті Іпатій і воїн Феодул зустріли людину, який запросила їх до себе в будинок. Це виявився сам Леонтій, який навчив їх християнській вірі, і вони обидва прийняли хрещення від нього. Пізніше і сам правитель прибув в місто. Дізнавшись про те, що трапилося, він стратив Леонтія, Іпатія і Феодула. Святих Іпатія і Феодула усікли мечем, а святий Леонтій помер під час побиття палицями. Християни поховали мучеників поблизу Трипільської пристані.

Які народні прикмети і традиції сьогодні

Традиції:

1 липня в народному календарі - Ярилин день.Цього дня наші пращури вшановували Ярила – бога Сонця.

До цього дня наші предки приурочували ярмарку і так звані ярилини ігрища. Супроводжувалося свято піснями, танцями, кулачними боями, походами по гостям. Народ веселився, молодь водила хороводи.

Прикмети:

Якщо вмитися сенокосной росою в Ярилин день, можна стати красивіше і здоровіше, а золота вечірня зоря обіцяє хорошу погоду.

Туман стелиться по долинах вранці – ознака того, що буде ясна погода.

Якщо латаття пізно прокидається вранці і ледь піднімається над водою, то після обіду чекай дощу.

Що не можна робити цього дня

Цього дня не можна байдикувати.

Не можна витрачати багато грошей.

Не можна скаржитися. У Ярилин день вважається, що людям, які не скаржаться на долю, Бог дарує багатство і успіх на найближчий рік.

Не можна виставляти напоказ свої досягнення і заслуги, інакше удача може відвернутися.

Що сталося цього дня

1535 — англійський мислитель і державний діяч Томас Мор, котрий вже близько року перебував у тюрмі за відмову визнати законним розлучення Генріха VIII і принести присягу главі англіканської церкви, постав перед судом і був засуджений до четвертування, котре король замінив на відрубування голови.

1569 — Велике князівство Литовське й Польське королівство підписали Люблінську унію про створення федеративної польсько-литовської держави — Речі Посполитої.

1751 — надрукований перший том "Енциклопедії, або Тлумачного словника наук, мистецтв і ремесел", виданий Дені Дідро і Жаном Лероном д'Аламбером. За 30 років вийшло 35 томів енциклопедії. Участь в складанні енциклопедії взяли найвидатніші представники століття Просвіти: окрім видавців, це були Вольтер, Руссо, Монтеск'є, Гельвецій і інші.

1858 — Чарльз Дарвін у Лондоні вперше представив свою теорію еволюції.

1859 — в Протоколах лондонського Ліннеївського товариства вперше опубліковано короткий виклад теорії природного відбору Чарльза Дарвіна.

1863 — почалася битва під Геттісбургом, в якій війська Півночі завдали поразки Півдню (США).

1911 — польський біохімік Казимир Функ вперше використав слово "вітамін".

1936 — у Нью-Йорку вперше вийшов друком роман Маргарет Мітчел "Віднесені вітром".

1946 — проведено перше повоєнне випробування атомної бомби на атолі Бікіні.

1961 — у Торонто (Канада) відкрито пам'ятник Тарасові Шевченку.

1989 — у Києві утворено Народний рух України.

2014 — Верховна Рада України заснувала орден Героїв Небесної Сотні.

Хто народився цього дня

1804 — Жорж Санд (Аврора Дюпен), французька письменниця ("Консуело", "Індіана", "Орас").

1902 — Вільям Вайлер, американський кінорежисер, продюсер, сценарист. Відомий за фільмами Буремний перевал, Римські канікули, Як украсти мільйон.

1916 — Йосип Шкловський, український радянський астроном, астрофізик.

1917 — Олег Штуль-Жданович, український політичний і військовий діяч.

1961 — Діана, принцеса Уельська.

Getty Images

1962 — Владислав Єрко, український художник-ілюстратор, відомий співпрацею з видавництвом "А-Ба-Ба-Га-Ла-Ма-Га".

1967 — Памела Андерсон, американська акторка, фотомодель, продюсер, автор книг, секс-символ.

1971 — Іван Небесний, тернопільський композитор.

1977 — Лів Тайлер, американська кіноакторка.

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