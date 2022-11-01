1 листопада 2022 року – цей день в історії, яке сьогодні народне свято та які основні події

1 листопада 2022 року – вівтокро. 251-й день війни Росії проти України. До Нового року залишилось 60 днів. Яке сьогодні свято в церковному календарі і які суспільно важливі події в Україні та світі сталися цього дня - читайте у матеріалі ТСН.ua.

Який сьогодні день в Україні і світі

1 листопада - Всесвітній день вегана. Ідея вегетаріанства з'явилася приблизно 2500 років тому в Індії та деяких інших країнах світу. В індуїзмі відмова від споживання продуктів тваринного походження пов'язана зі священними коровами і філософією переселення душ. Веганство також підтримують джайністи та буддисти. М'ясо не їли багато відомих людей. Наприклад, легендарний грецький математик і філософ Піфагор був вегетаріанцем. Свято ж започаткували 1994 року на честь заснування першої "Веганської спілки". Її створили 1944 року у Великій Британії за ініціативи Дональда Вотсона.

Також 1 листопада - Міжнародний день ароматичної свічки. Вперше його відсвяткували 2019 року. Незважаючи на свій "молодий" вік, свято має чимало прихильніків по всьому світу. Головна його мета - нагадати людям про розслабленість і легкість, з якими потрібно насолоджуватися кожною хвилиною життя. І саме ароматичні свічки допомагають досягнути такого стану.

А ще 1 листопада - День нульового меридіана. Рішення створити нульовий меридіан було прийняте 1884 року під час конференції у Вашингтоні. До цього часу в різних країнах були свої "нульові меридіани", що сильно ускладнювало мореплавство. На конференції висунули пропозицію використовувати Гринвіч та обчислювати за ним час в усьому світі. Також тоді ж прийняли, що добу потрібно рахувати від 00:00 до 24:00 години. Вважається, що вперше "нульовий меридіан" 1541 року запровадив Герард Меркант, коли створив свій глобус. Однак тоді умовна лінія проходила в районі Канарських островів.

1 листопада - Мовембер (або Вусопад). Щорічна акція, яка проходить задля підтримки боротьби з раком яєчок і іншими чоловічими захворюваннями. Назву утворили поєднанням двох англійських слів: moustache (вуса) та November (листопад). Вигадали акцію молоді люди з Австралії 1999 року. Але активні заходи розпочалися лише 2006 року. Головна мета дня - чоловіки місяць не голять свої вуса, а заощадженні кошти віддають у фонд боротьби з раком яєчок.

Також 1 листопада - День народження Європейського Союзу. Європейський Союз утворили 7 лютого 1992 року після укладання Маастрихтського договору. Однак офіційно цей договір почав діяти лише від 1 листопада 1993 року. Однак першим, хто виголосив ідею об'єднання країн на рівних умовах, став Віктор Гюґо. Сталося це ще 1851 року.

Яке сьогодні, 1 листопада, церковне свято

1 листопада - перенесення мощей преподобного Іоанна Рильського / Фото: commons.wikimedia.org

1 листопада в церковному календарі – перенесення мощей преподобного Іоанна Рильського. Преподобний Іоанн Рильський був великим духовним подвижником Болгарської Православної Церкви. Народився він в селі Скрино (Средцька область) 876 року. Іоанн рано залишився сиротою, а тому пішов служити пастухом до чужих людей. Якось в нього загубилося телятко і він довго молився, щоб його знайти. Бог допоміг хлопчику. За своє життя він зцілив чимало хворих та одержимих нечистим духом людей. Помер Іоанн Рильський 18 серпня 946 року. А 1238 року його мощі були перенесені з міста Средця до Тирново (тодішня столиця Болгарської держави).

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 1 листопада

Які сьогодні іменини: Іван, Дмитро, Михайло, Леонід, Павло, Микола, Сергій, Петро, Фелікс.

Талісманом людини, народженої 1 листопада є гематит. Камінь, який має криваво-червоний відтінок. Здавна вважалося, що гематит здатний покращити сексуальну привабливість людини, яка носить прикраси з ним.

В цей день народилися:

1861 рік — українська прозаїня та поетеса Дніпрова Чайка;

1939 рік — український режисер, актор, народний артист України Федір Стригун.

Що не можна робити в цей день

Не варто відкривати в будинку вікна, тому що може через них залетіти нечисть.

Краще не сваритися і не сперечатися.

Заборонено прати одяг і сушити його на балконі чи надворі.

Народні прикмети і традиції на листопада

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на сьогоднішній день:

дивилися, який сьогодні день: тепла погода означає, що і взимку буде тепло;

якщо йде дощ, в листопаді ще снігу не буде;

пішов перший сніг - зима буде сніжна і холодна.

В народі 1 листопада називали Проводи осені. А все тому, що в Київській Русі влаштовували вечірки, щоб провести осінь і зустріти зиму. На святковий стіл обов'язково готували страви з курячим м'ясом.

Погода на сьогодні, 1 листопада

Сьогодні, 1 листопада, в Києві ясно зранку, але потім небо вкриється хмарами, без опадів. У Львові хмарно, опадів не очікується. У Харкові ясно, без опадів. В Одесі ясно, опадів не передбачається.

Температура повітря в Києві +10 вдень та +2 вночі. У Львові +17 вдень та +9 вночі. У Харкові +6 вдень та 0 вночі. В Одесі +14 вдень та +4 вночі.

Пам’ятні дати 1 листопада

Календар важливих подій в Україні та світі за 1 листопада:

1179 рік — Філіпп II, перший з королівської династії Капетингів, коронувався в Реймському соборі;

1512 рік — уперше відкривають для відвідувачів розпис Сикстинської капели, виконаний Мікеланджело;

1525 рік — почалася експедиція Франсіско Пісарро до Перу;

1604 рік — у бенкетній залі королівського палацу Вайтголл в Лондоні відбувається прем'єра трагедії Шекспіра "Отелло";

1755 рік — столицю Королівства Португалія Лісабон повністю зруйнував землетрус (гине близько 32 тисяч осіб, понад 100 тисяч поранено);

1781 рік — в Габсбурзькій монархії скасовують кріпацтво;

1800 рік — Джон Адамс стає першим президентом США, який в'їжджає у Білий дім;

1814 рік — відкривається Віденський конгрес (по 9 червня 1815), скликаний з ініціативи Великої Британії, Російської імперії, Австрійської імперії і Королівства Пруссія після закінчення наполеонівських війн з метою реставрації Бурбонів у Франції і закріплення нових кордонів у Європі;

1894 рік — у Парижі французький мікробіолог Еміль Ру оголошує про створення антидифтерійної сироватки;

1914 рік — у Канаді приймають Акт, за яким українці — вихідці з Австро-Угорської імперії — поміщаються в концтабори, де деяких з них утримували до 1920;

1918 рік — "Листопадовий чин" у Львові - українці беруть владу в місті, невдовзі проголошують ЗУНР;

1922 рік — припиняє своє існування Османська імперія, проголошують утворення Турецької республіки;

1927 рік — створюють футбольний клуб "Динамо" (Київ);

1936 рік — Беніто Муссоліні вперше називає союз Королівства Італія і Третього Рейху "віссю";

1939 рік — Третій Рейх анексує Західну Польщу і Данциг (Гданськ);

1945 рік — Спеціальна комісія союзників оголошує, що Гітлер мертвий;

1991 рік — Чечня проголошує свою незалежність;

1993 рік — у Литві уводять візовий в'їзд для жителів СНД;

2006 рік — скоюють замах на Олександра Литвиненка.

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