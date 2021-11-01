1 листопада: який сьогодні день, свято, прикмети, традиції, День ангела

Якщо цього дня йшов сніг і було холодно, то й весну слід було чекати пізню та холодну; якщо траплялася відлига – наступна весна обіцяла бути теплою.

Який сьогодні день

У понеділок, 1 литопада, в світі відзначають Міжнародний день вегана, День ворожіння на кавовій гущі та День народження Європейського союзу.

Associated Press

В Алжирі цього дня святкують День Алжирської Революції, в Антигуа і Барбуді - День Незалежності, у Мексиці - День мертвих.

Пам'ятні дати 1 листопада

1512 — уперше відкритий для відвідувачів розпис Сикстинської капели, виконаний Мікеланджело.

1755 — столиця Королівства Португалія Лісабон повністю зруйнована землетрусом. Загинуло близько 32 тисяч осіб, понад 100 тисяч поранено.

1800 — Джон Адамс став першим президентом США, який в'їхав у Білий дім.

1894 — у Парижі французький мікробіолог Еміль Ру оголосив про створення антидифтерійної сироватки.

1922 — припинене існування Османської імперії, проголошення утворення Турецької республіки.

1927 — створений футбольний клуб "Динамо" (Київ).

1945 — Спеціальна комісія союзників оголосила, що Гітлер мертвий.

1991 — Чечня проголосила свою незалежність.

Церковне свято сьогодні 1 листопада

1 листопада православна церква вшановує перенесення мощів преподобного Іоанна Рильського — святого, який вшановується як покровитель болгарського народу. Іоанн народився наприкінці 9 століття у сім'ї благочестивих селян у селі Скріно. Хлопчик рано втратив батьків і в дитинстві почав працювати пастухом. Якось господар стада побив Іоанна за те, що той втратив корову з теляткою. Хлопчик звернувся з молитвою до Бога, і у відповідь з'явилося диво: пастух знайшов пропажу, а потім переніс теля через річку, ідучи по воді, як по суші. Хазяїн же, побачивши це, щедро нагородив юнака.

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Що не можна робити цього дня​​​

Сьогодні не можна залишати на ніч сушити речі на вулиці.

Якщо почуєте цього дня кроки за своєю спиною – не обертайтеся.

Не можна в цей день відмовляти у милостині, інакше можна жити увесь рік в злиднях.

Прикмети на 1 листопада

На Русі в Іванів день проводжали осінь та зустрічали зиму. З цього часу розпочиналися справжні морози. "Хто в листопаді не мерзне, тому і в хрещенську холоднечу не замерзнути", — казали в народі. Спостерігали також за погодою: якщо йшов сніг і було холодно, то й весну слід було чекати пізню та холодну; якщо траплялася відлига – наступна весна обіцяла бути теплою.

Unsplash

Вночі випав сніг в невеликій кількості, але саме небо є зоряним – прикмета, що скоро вдарять потужні морози.

Перелітні птахи 1 листопада високо летять – зима буде сніжною, і навпаки.

Бруд на вулиці – снігопад буде тільки через 28 днів, сира погода, але перший сніг випав і не тане – навесні багато пролісків буде.

Добре підмерзла земля перед снігопадом – чекай врожайного року.

Холодно, йде сніг – весна буде похмурою і холодною.

Сорока скаче біля будинку – за прикметами, чекай новин.

Іменини 1 листопада

День ангела (іменини) сьогодні, 1 листопада, святкують: Дмитро, Іван, Леонід, Михайло, Микола, Павло, Петро, Сергій, Фелікс.

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