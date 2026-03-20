Життя як служіння Богу: історія патріарха Філарета, який присвятив себе незалежності України

Патріарх Філарет (у миру Михайло Антонович Денисенко) / © УНІАН

Життєвий шлях Почесного патріарха Філарета став цілою епохою в історії українського православ’я — від складних часів до здобуття довгоочікуваної автокефалії. Його постать поєднала в собі незламну волю до церковної незалежності та десятиліття самовідданого служіння Богу й українському народові.

Біографія патріарха Філарета

Патріарх Філарет (у миру Михайло Антонович Денисенко) народився 23 січня 1929 року на Донеччині у селі Благодатне. На вибір духовного шляху вплинули сімейні трагедії — загибель діда під час Голодомору та батька на фронті у 1943 році. Після навчання в Одеській семінарії та Московській духовній академії (1952 рік) прийняв чернечий постриг з ім’ям Філарет. У 1958–1962 роках був ректором Київської духовної семінарії.

Від 1962 року перебував у сані єпископа, служив у Відні, Ризі та Олександрії (Єгипет). У 1966 році став архієпископом та екзархом України, а з 1968 — митрополитом Київським і Галицьким. У 1990 році виконував обов’язки місцеблюстителя патріаршого престолу Російської православної церкви (РПЦ).

У 1990 році ініціював створення Української православної церкви у складі (УПЦ) Московського патріархату, ставши її першим предстоятелем. Проте вже у 1992 році розірвав зв’язки з Москвою і заснував УПЦ Київського патріархату, за що РПЦ піддала його анафемі у 1997 році.

Роль у становленні незалежної української церкви

Активна боротьба Фларета за автокефалію розпочалася відразу після 1991 року. Попри відмову Російської православної церкви визнати відокремлення української церкви, у червні 1992 року було створено Українську православну церкву Київського патріархату.

З 1995 року Філарет очолив її як патріарх, ставши ініціатором повного перекладу богослужбових книг українською мовою.

Принципова позиція Філарета стала фундаментом для проведення Об’єднавчого собору 15 грудня 2018 року. Він свідомо не висував свою кандидатуру на посаду предстоятеля, що дозволило створити єдину помісну ПЦУ та отримати Томос. За це Вселенський патріархат офіційно скасував анафему проти нього, а сам ієрарх отримав титул Почесного патріарха ПЦУ.

Від 2019 року Філарет перебував на спокої.

Державне визнання та нагороди

За багаторічну працю та підтримку українського війська й державності (зокрема під час Євромайдану та війни на Донбасі) Філарет був удостоєний низки найвищих нагород, серед яких:

звання Героя України (2019 рік);

орден Свободи та Хрест Івана Мазепи;

повний кавалер ордена князя Ярослава Мудрого.

Якими були останні дні Філарета

Патріарх Філарет помер 20 березня 2026 року у київській лікарні «Феофанія» через загострення хронічних хвороб. Його госпіталізували ще 9 березня, проте, за словами митрополита Епіфанія, поважний вік та стан здоров’я стали вирішальними факторами.

Настоятель Володимирського собору Борис Табачек розповів, що за два дні до смерті ієрарх перебував у доброму гуморі та активно спілкувався з оточенням. Головним посилом його останніх настанов була важливість любові та примирення, які він називав основою будь-якої духовної користі.

Наразі триває підготовка до прощання з Почесним Патріархом. Відспівування відбудеться у Володимирському соборі Києва, а поховання попередньо заплановане на неділю, 22 березня — третій день після смерті. Остаточний регламент церемонії та всі процедурні деталі має затвердити Священний Синод, після чого офіційну інформацію оприлюднять для громадськості.

Раніше, президент України Володимир Зеленський відреагував на смерть патріарха Філарета. У своєму повідомленні, глава держави наголосив, що український народ завжди шануватиме внесок патріарха Філарета у розбудову помісної церкви.

Читайте також:

