1 серпня 2022 року – цей день в історії, яке сьогодні народне свято та основні події

1 серпня 2022 року – понеділок. 159-й день війни Росії проти України. 213-й день року. Яке сьогодні свято в церковному календарі і які суспільно важливі події в Україні та світі сталися цього дня - читайте у матеріалі ТСН.ua.

Який сьогодні день в Україні і світі

1 серпня - Всесвітній день підтримки грудного вигодовування. Від 1990 року проводиться тиждень підтримки грудного вигодовування (1-7 серпня). Його було створено на честь Декларації "Іноченті", підписи під якою поставили багато країн світу, громадські організації, ЮНІСЕФ та ВООЗ.

Також 1 серпня - День інкасатора. Професійне свято в Україні, яке має за мету привернути увагу людей до важливості та серйозності роботи інкасаторів. Вони ризикують своїм життям, перевозячи гроші, коштовності, цінні папери, ювелірні вироби тощо.

А ще 1 серпня - Універсальний день народження вихованців в притулках для тварин. Ця подія популярна у понад 50 країнах світу. Офіційно вона була зареєстрована 1992 року під егідою міжнародної спільноти прав тварин. Головна її мета - привернути увагу до братів наших менших, які опинилися на вулиці.

1 серпня - День подруги. Виник він в США та за короткий час розповсюдився по інших країнах світу. Цього дня варто привітати свою найкращу подругу та побажати їй всього найкращого.

Також 1 серпня - починається Міжнародний тиждень клоунів. Триває від 1 до 7 серпня. Головна мета події - показати, що праця клоунів дуже важка та серйозна. Ідея створення окремого професійного свята для клоунів з'явилася ще 1967 року. А ініціатором виступив Американський клуб клоунів.

А ще 1 серпня - День працівника технічної підтримки. Неофіційне професійне свято, яке стосується людей, що допомагають розв'язувати проблеми користувачів технологічних послуг та продуктів.

1 серпня - Всесвітній день боротьби з раком легенів. Саме на рак легенів припадає близько 10% випадків усіх онкологічних захворювань. На жаль ця хвороба проявляє себе вже на III-IV стадії, коли більшість методів неефективні. Тому дуже важливо проходити обстеження, щоб вчасно діагностувати захворювання.

Також 1 серпня - Міжнародний день "чайлдфрі". Ця подія присвячена жінкам, які свідомо відмовляються від материнства і не хочуть мати дітей. Вони вважають, що народження дітей - не єдина важлива справа жінки. Та відстоюють свою думку в цьому.

А ще 1 серпня - Всесвітній день скаутської хустки. Скаутська хустка засвідчує приналежність до організації, є її "рекламою" та показу, що людина підтримує правила цього руху. Перші скаути з'явилися у Великій Британії 1907 року. Тоді Роберт Баден-Пауелл започаткував експериментальний табір для хлопчиків на острові Браунсі.

1 серпня - День пам'яті жертв Першої світової війни. Війна тривала неповних п'ять років. За цей час загинуло близько 20 мільйона людей, а ще більше осиротіли або залишилися знедоленими.

Також 1 серпня - починається Міжнародний тиждень собак-поводирів. Перші такі пси з'явилися ще 79 року до нашої ери. Були знайдені навіть картини з їхнім зображенням. А перші школи для собак-поводирів з'явилися в Німеччині на початку XX століття. Їх навчали спеціальні інструктори для людей, які втратили зір під час Першої світової війни.

А ще 1 серпня - Міжнародний день грудного вигодовування і лактації. Саме цього дня 1956 року було створено міжнародну організацію La Leche League International, яка пропагує грудне вигодовування.

1 серпня - яке сьогодні свято в церковному календарі

1 серпня - день пам'яті преподобної Макрини, сестри святого Василія Великого / Фото: commons.wikimedia.org

1 серпня в церковному календарі – день пам'яті преподобної Макрини, сестри святого Василія Великого. Макрина Молодша - християнська свята, яка народилася 324 року в Кесарії Каппадокійській. Походила з заможної родини, яка сповідувала християнство. В 12 років повинна була вийти заміж за чоловіка, якого їй обрав батько. Але наречений помер, тому дівчина вирішила присвятити своє життя служінню Богу. Макрина була настоятелькою однієї з перших жіночих монаршиї спільнот в Малій Азії. Померла 380 року.

Пам’ятні дати 1 серпня

Календар важливих подій в Україні та світі на сьогодні, 1 серпня:

30 рік до н. е. — флот римського полководця Октавіана входить до Александрії та бере Єгипет під контроль Римської республіки;

23 рік — римський воєначальник Юлій Цезар Друз, син імператора Тіберія, отруєний дружиною Лівіллою;

69 рік — повстання батавів;

527 рік — Юстиніан I стає одноосібним правителем Візантійської імперії;

607 рік — Оно но Імоко прибуває до китайської держави Суї як посол від японської держави;

902 рік — фортецю Таорміна, останній оплот Візантійської імперії на острові Сицилія, захоплює армія арабських завойовників Аглабідів;

1192 рік — армія Річарда Левове Серце висаджується в районі Яффи та завдає поразки військам Саладина;

1291 рік — три кантони Швіц, Урі і Унтервальден підписують на галявині Рютлі союзний договір;

1492 рік — перша письмова згадка про Запорозьких козаків: під Тягинею, в низов'ях Дніпра, козаки беруть на абордаж османську галеру, з якої визволили невільників;

1498 рік — мандрівник Христофор Колумб вперше ступає на землю континентальної Америки в районі півострова Парія;

1578 рік — розпочинається одна з найбільших арктичних експедицій: англійський мореплавець Мартін Фробішер на 15 кораблях відправляється на вивчення арктичної Канади;

1589 рік — короля Франції Генріха III смертельно ранить монах Жак Клеман;

1774 рік — британський вчений Джозеф Прістлі вперше отримує чистий кисень;

1780 рік — Швеція оголошує про свій постійний нейтралітет;

1793 рік — у Французькій республіці вводять метричну систему мір і ваг, котра згодом стає основою міжнародної єдиної системи вимірів;

1798 рік — розпочинається Абукірська битва;

1806 рік — німецькі держави Баварія, Вюртемберг, Баден, Гессен-Дармштадт, Нассау (обидві лінії), Берг, ерцканцлер Дальберг і вісім інших німецьких князівств оголошують про свій вихід із складу Священної Римської імперії;

1838 рік — рабство забороняють у переважній більшості колоній Британської імперії;

1876 рік — Колорадо стає 38-м штатом Сполучених Штатів Америки;

1920 рік — у Відні формують закордонний (екзильний) уряд Диктатора ЗУНР, головна мета якого — домогтися відновлення незалежності ЗУНР дипломатичними засобами;

1924 рік — у Буенос-Айресі (Аргентина) засновують українське товариство "Просвіта";

1936 рік — чергові Олімпійські ігри відкриває у Берліні Адольф Гітлер;

1941 рік — на зайнятій німцями території Західної України створюють дистрикт "Галичина" з центром у Львові;

1944 рік — о 17:00 за Варшавським часом починається повстання у Варшаві;

1953 рік — швейцарський вчений Огюст Пікар разом із сином Жаком закінчує будівництво батискафа "Трієст";

1960 рік — проголошена незалежна Республіка Дагомея (сучасна Республіка Бенін);

1975 рік — у Гельсінкі керівники 35 держав підписують Заключний акт Наради з безпеки і співпраці в Європі, що підтверджує непорушність кордонів у Європі;

1977 рік — у Києві відкривають Центральний будинок художника;

1991 рік — Президент США Джордж Герберт Вокер Буш у Києві виголошує промову, в якій однозначно висловлювався за збереження СРСР і підтримку М. Горбачова;

1997 рік — у Військово-Морських Силах Збройних Сил України на підводному човні, який отримав назву "Запоріжжя", піднімають Військово-морський прапор України;

2000 рік — Моше Кацав стає президентом Ізраїлю;

2001 рік — у Німеччині набирає чинності закон про реєстрацію громадянських партнерств;

2002 рік — високошвидкісна залізниця Cologne-Rhine/Main переходить до регулярних пасажирських перевезень;

2005 рік — Абдалах ібн аль-Азіз аль Сууд коронується на монарха Саудівської Аравії;

2007 рік — вступає в дію реформа правопису німецької мови;

2008 рік — повне сонячне затемнення;

2009 рік — екс-прем'єр Данії Андерс Фог Расмуссен стає генсеком НАТО;

2010 рік — набирає чинності Конвенція про касетні боєприпаси;

2014 рік — внаслідок зіткнення пасажирського і вантажного потягів поблизу вокзалу в місті Мангейм (ФРН), четверо осіб тяжко поранено і вісімнадцятеро — шпиталізовано з травмами;

2016 рік — на базі частини ремонтних цехів ПАТ "Запоріжсталь" утворюється Запорізький ливарно-механічний завод.

1 серпня: яке сьогодні народне свято

В народі 1 серпня називали Мокрини, Мокринин день. Наші предки вважали, що це - найбільш дощовий день в році. А тому селяни намагалися до цього часу прибрати все сіно. Інколи літо було засушливим, тоді проводили обряд зазивання дощу.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 1 серпня

Які сьогодні іменини: Дмитро, Григорій, Митрофан, Роман, Степан, Серафим, Тихон, Євгенія.

1 серпня народилися:

1754 рік —український філософ та богослов Сильвестр (Лебединський);

1896 рік — український військовий діяч Петро Самутин;

1906 рік — український художник Дезидерій Миллий;

1920 рік — український публіцист, науковець Богдан Осадчук.

Погода на 1 серпня

1 серпня в Києві хмарно, без опадів. У Львові хмарно, вдень можливий дрібний дощ, який до вечора закінчиться. У Харкові мінлива хмарність, без опадів. В Одесі похмуро, вранці дощ з грозою, потім без опадів.

Температура повітря в Києві +29 вдень та +20 вночі. У Львові +19 вдень та +15 вночі. У Харкові +29 вдень та +18 вночі. В Одесі +27 вдень та +22 вночі.