1 січня — яке церковне свято в православному календарі

Завтра, 1 січня, в православному календарі день пам’яті преподобного Іллі Муромця. Він був воїном та ченцем. Служив своїй Батьківщині під час правління Володимира Мономаха. Все своє життя Ілля Муромець провів у військових походах, а в похилому віці вирішив прийняти постриг і стати монахом. Жив він в Києво-Печерській лаврі, де його мощі покояться і нині.

В народі на честь преподобного 1 січня святкують народне свято Іллі Муромця.

Церковне свято 1 січня — день пам'яті преподобного Григорія

Народився Григорій в місті Медіолані та служив дияконом. Якось зустрівся йому відлюдник, який передбачив, що Григорій стане єпископом. А потім порадив йому відправитися до Олександрії.

В ті часи пішов війною цар Ефіопії на царя оміритського. Розбив він його військо і почав розповсюджувати на землях християнську віру. Тому попросив надіслати людину, яка буде вірна Христу і стане єпископом Оміритського царства. Цей пост зайняв Григорій і обернув у святу віру багатьох людей.

Прикмети 1 січня

Народні прикмети 1 січня / Фото: Pexels

у ніч проти 1 січня сильний вітер на хороший урожай фруктів;

на деревах вранці іній — чекайте на хліборобний рік;

якщо зутріти першим чоловіка, всі 12 місяців будуь вдалими;

далеко йде відлуння на вулиці — будуть сильні морози.

Що завтра не можна робити

Віряни не роблять цього дня брудної чи важкої роботи, а якщо порушити це правило, тоді цілий рік будете возитися з неприємними справами. Не варто займатися господарством та прибирати в будинку — на вас будуть чекати злидні і збитки. Якщо потрібно позичити грошей, краще не робіть цього 1 січня.

Що можна робити завтра

В народі вважається, що цього дня краще просто нічого не робити і відпочивати. Однак і лінуватися не варто. Просто проведіть час із своєю родиною. Торговцям краще поступитися ціною першому покупцеві, щоб справи йшли добре цілий рік.

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