Полювали на керівника ТЦК: викрито агента РФ з арсеналом у центрі Одеси

Служба безпеки України запобігла серії замовних убивств в Одесі. Правоохоронці викрили та затримали агента російської ФСБ - жителя Полтави, який облаштував у місті схрон із вогнепальною зброєю та боєприпасами для підготовки резонансних злочинів.

Про це повідомляє СБУ.

Готував замовні вбивства

За даними слідства, затриманим виявився безробітний житель Полтави, якого завербували російські спецслужби через Telegram-канали під виглядом «легкого заробітку». Після цього його направили до Одеси, де він отримав координати схованки зі зброєю. Звідти агент забрав гранату Ф-1, автомат Калашникова та набої. У готелі він перевірив їхню справність, відзвітував куратору та отримав нове завдання — підготувати інший схрон. Згодом він заховав зброю у сміттєвих контейнерах у центральному парку міста та передав координати російській стороні.

«Далі російські спецслужбісти планували завербувати потенційного кілера, який мав використати тайник для замаху на очільника одного з районних ТЦК обласного центру», — йдеться у повідомленні.

Після цього, додають у відомстві, РФ планувала розширити перелік потенційних жертв.

СБУ затримала зрадника у Полтаві після повернення. Під час обшуків у нього вилучили телефон із доказами контактів із російським куратором, особу якого вже встановлено.

Затриманому оголосили підозру за статтями про державну зраду в умовах воєнного стану та незаконне поводження зі зброєю. Справу вже передано до суду — йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Куратору з ФСБ також заочно повідомлено про підозру. Його дії кваліфіковано як підготовку теракту та замах на умисне вбивство. Наразі тривають заходи для притягнення його до відповідальності.

Раніше СБУ запобігла теракту в центрі Харкова, затримавши подружжя агентів РФ. Вони готували вибух у місці скупчення людей. За даними слідства, фігуранти виготовили саморобну бомбу за інструкціями російського куратора, отриманими через Telegram, і планували дистанційно підірвати її, щоб спровокувати паніку серед населення й дестабілізувати ситуацію в місті. Зловмисників викрили на етапі підготовки в орендованій квартирі, де й вилучили готовий вибуховий пристрій, компоненти до нього та засоби зв’язку. Наразі фігуранти перебувають під вартою, їм загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.