Смерть угорця на Закарпатті: Будапешт звинувачує ТЦК, Україна заперечує

Йосип Шебештень / Джерело: Facebook — Joszef Sebestyén

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Низка угорських медіа повідомили про смерть свого громадянина на Закарпатті, звинувативши українські ТЦК у побитті чоловіка до смерті. Інцидент викликав міжнародний резонанс у суспільстві.

Українська сторона, заперечила цю інформацію та заявила, що військовозобов’язаний помер внаслідок проблем зі здоров’ям. Своєю чергою, медіа називають свою версію подій.

Подробиці — читайте у матеріалі ТСН.ua.

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Смерть угорця після «побиття ТЦК»

У четвер 10 липня низка угорських медіа повідомило про побиття буцімто громадянина Угорщини працівниками Закарпатського ТЦК.

ЗМІ, посилаючись на допис у Facebook заступника міністра закордонних справ Угорщини Левенте Мадяра, повідомляли, що ймовірно чоловіка побили до смерті через його небажання йти на війну.

За словами чиновника, українські рекрутери вдарили чоловіка залізним прутом, після того, як його було затримано та посаджено у фургон.

«Членам сім’ї угорця сказали, що все гаразд, але захоплений чоловік згодом помер від отриманих травм», — стверджує угорський чиновник.

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Йосип Шебештень / Джерело: Facebook — Joszef Sebestyén

Після цього скандальний прем’єр Угорщини Віктор Орбан відреагував на інцидент.

«Мої щирі співчуття родині угорця, який загинув внаслідок примусового призову в Україні. Ми поруч з вами в ці важкі години», — написав він на своїй сторінці у Facebook

ЗМІ називають кілька версій смерті чоловіка

Угорське видання Mandiner повідомило, що мова йде про 45-річного жителя Закарпаття Йожефа Шебештьєна (Joszefa Sebestyéna), котрий має громадянство Угорщини.

Mandiner зазначає, що буцімто чоловіка побили ще три тижні тому, а вже 6 липня він помер у лікарні.

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Згідно з Mandiner, існують дві версії загибелі угорського громадянина. За першою, його спочатку доставили до Ужгорода, потім до Мукачева та мобілізували до 128-ї бригади. За чутками, там він зазнав побоїв, після чого його відправили до психіатричної лікарні в Береговому, де він і помер.

За другою версією, чоловіка доправили до цього закладу за власним бажанням, адже він посилався на власну психічну недієздатність. Згідно з цією версією, причиною загибелі чоловіка став тромб, що утворився через внутрішній крововилив (гематому), який, ймовірно, виник після побиття.

Окрім того, угорські медіа зазначали, що загиблий не мав української прописки, що мало б звільнити його від мобілізації.

Будапешт викликав українського посла

Через смерть громадянина Угорщини на Закарпатті, якого буцімто побили працівники ТЦК, Угорщина викликала українського посла Федора Шандора, повідомляє видання Hungary Today.

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Про виклик Шандора також повідомляв і Левенте Мадяр.

«Це обурливо і неприпустимо бити когось до смерті, тим більше угорця, тільки тому, що він не хотів йти на війну і не хотів брати участь у бездумному вбивстві», — додав він.

У Сухопутних військах відреагували на інцидент

Командування Сухопутних військ ЗСУ висловило щирі співчуття рідним і близьким загиблого.

У Сухопутних військах ЗСУ, коментуючи скандал, спростували інформацію щодо угорського громадянства загиблого.

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Там заявили, що Йосип Йосипович Шебештень є громадянином України, та був мобілізований до лав ЗСУ на законних підставах 14 червня 2025 року, після проходження медкомісії, яка визнала його придатним до військової служби.

Далі його направили до однієї з військових частин, де він з 15 червня проходив відповідну підготовку.

Йосип Шебештень / Джерело: Facebook — Joszef Sebestyén

Там зазначили, що 18 червня, чоловік самовільно залишив розташування військової частини, без зброї. Відповідний інцидент був зафіксований в офіційному акті службового розслідування.

У своєму повідомленні, ЗСУ дещо підтверджують першу версію Mandiner: там зазначають, що Шебештень самостійно звернувся до приймального відділення швидкої допомоги Берегівської лікарні.

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Йому діагностували гостру реакцію на стрес і направили на стаціонарне лікування до обласної психіатричної лікарні. За даними медичних документів, слідів побоїв не виявили.

«Висновок судово-медичної експертизи підтверджує, що причиною смерті, яка настала 06.07.2025 року, стала тромбоемболія легеневої артерії, без ознак тілесних ушкоджень, які могли б свідчити про насильство», — зазначили у пресслужбі

У ЗСУ категорично відкидають припущення про примусову мобілізацію, жорстоке поводження або порушення прав людини з боку ТЦК та СП чи інших посадових осіб ЗСУ.

Окрім того, там наголосили, що відкриті до прозорого вивчення обставин цієї ситуації у межах законодавства України та зауважили, що підтримують принцип невтручання у внутрішні справи суверенних держав.

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Своєю чергою, ЗСУ закликають медіа, громадськість та представників іноземних урядів утриматися від поширення неперевіреної або емоційно забарвленої інформації, що може виявитися ворожим ІПСО.

Нагадаємо, раніше ТСН.ua писав про загострення відносин між Україною та Угорщиною. Зокрема, Угорщина систематично блокує євроінтеграційні процеси України.

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