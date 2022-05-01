1 травня 2022 року – цей день в історії, основні події

1 травня 2022 року – неділя. 67-й день війни Росії проти України. 121-й день року.

Який сьогодні день в Україні і світі

1 травня - День народження поштової марки. Поштова марка - це звичайний атрибут листа, але серед них можна знайти дійсно цінні та унікальні екземпляри. Наприклад, як остання поштова марка Укрпошти з російським воєнним кораблем. Їх хочуть отримати філателісти, щоб поповнити свою коштовну колекцію. Поштові марки з'явилися у продажу XIX століття в Англії А саме 1 травня 1840 року тут створили наклеювальні марки з зображенням тодішньої королеви.

Також 1 травня - День директорів шкіл. Запропонувала створити таку цікаву подію членкиня Асоціації вчителів США Джанет Деларія.

А ще 1 травня - День глобальної любові. Ця подія поєднує любов до природи, до дітей, до батьків та інших родичів, до усього живого на планеті Земля. Заснував її Фонд Любові ще 2004 року.

1 травня також - День коучера. Дата присвячена новій професії, яка стала дуже популярною сьогодні. Коучери допомагають людям досягти певної цілі, наприклад, стати впевненішими у собі та успішнішими.

1 травня - Міжнародний день соняшника. Соняшник можна назвати символом гармонії між містом, яке розвивається, та природою. А запропонував створити таку цікаву подію садівник з Британії - Річард Рейнолдс. Сталося це 1 травня 2010 року. Спочатку Міжнародний день соняшника був популярний лише в Європі, але згодом перекинувся на інші країни світу.

А ще 1 травня - День Матері Гуски. Це незвична та весела подія, яка була створена понад 350 років тому. Присвячена вона Матері Гусці - доброму персонажу з повчальних французьких та англо-американських казок.

Також 1 травня - Всесвітній день веселощів. Автором події стала доктор Мадан Катарія, який є відомим сімейним спеціалістком з Мумбаї (Індія). А ще він створив сучасну Laughter Yoga ("йога сміху").

1 травня - День весни і праці. Зимові холоди з початком останнього весняного місяця вже дійсно зникаються, сонечко гріє тепло, розквітають дерева та кущі. Так чому ж такий гарний день також запропонували для проведення Дня праці? Все почалося 1877 року з масовими страйками американських працівників, що працювали у залізничній та металургійній галузях. Однак ці акції протесту були відразу придушені владою. Через 13 років ситуація повторилася, хоча страйки проходили досить мирно. Люди вимагали збільшення розміру заробітної плати та створення спеціальних організацій, які будуть відстоювати права трудящих.

1 травня 1886 року в Чикаго відбувся протест робітників фабрик та заводів. Люди протестували через надто довгий трудовий день, адже через новий робочий графік їм приходилося працювати більше 8 годин. В деяких цехах навіть працювали по 15 та 20 годин на добу. 4 дні тривали протести. Через масові страйки загинуло 7 служителів правопорядку, постраждало ще півсотні. Також загинуло 4 страйкарів, семеро затримали, а потім стратили через повішання. Згодом до страйкарів приєдналися робітники інших міст США. 1888 року відбулося засідання національної федерації праці. Тоді 1 травня проголосили Днем боротьби за права робітників. Подія мала важливе значення для американського народу.

1 травня - яке сьогодні свято в церковному календарі

1 травня - день пам'яті преподобного Івана Солунського / pixabay.com

1 травня в церковному календарі – день пам'яті преподобного Івана Солунського. Також він відомий як Іван Царгородський. Був середньовічним християнським святим та монахом з Візантії. Знаний своєю боротьбою з іконоборцями. Його учителем був Григорій Декаполіт.

Ще в юнацькому віці Іван покинув мирське життя, щоб присвятити себе служінню Богу. Прийняв постриг в Солунському монастирі. За часів правління імператора Лева V Вірменина християн дуже сильно переслідували через їхнє поклоніння святим іконам. Іван Солунський приїхав тоді до Царгорода і разом зі своїм учителем святим Григорієм Декаполітом та святим Йосифом Піснеписцем підтримував людей в істинній вірі. Помер 850 року в Константинополі. Невдовзі його мощі перенесли до церкви святого Миколая, яку збудували за містом.

Пам’ятні дати 1 травня

Календар важливих подій в Україні та світі на сьогодні, 1 травня:

1328 рік — королівство Англія визнає незалежність Королівства Шотландія за мирним договором 1328 року;

1497 рік — митрополит Київський Макарій гине мученицькою смертю від татар;

1682 рік — Паризька Обсерваторія була урочисто відкрита Людовиком XIV;

1699 рік — у долині річки Міссісіпі Пьером ле Мойном засновано першу колонію європейців;

1707 рік — Королівство Англія, Уельс та Королівство Шотландія об'єдналися в одну державу під назвою Королівство Великої Британії;

1840 рік — у Великій Британії з'явиляєтся в продажу перша у світі поштова марка, яка називалася "Чорний пенні";

1851 рік — в Кришталевому палаці (Лондон) відбулось відкриття першої Всесвітньої виставки, присвяченої досягненням техніки і культури;

1886 рік — у Чикаго проходить масова демонстрація робітників, котра була атакована поліцією;

1931 рік — в Нью-Йорку на офіційній церемонії відкрили найвищу у той час в світі будівлю "Емпайр-Стейт-Білдінг" (102 поверхи), її збудували за проєктом архітектора Вільяма Лема всього за один рік;

1943 рік — німецькими нацистами вчинено масове вбивство 9000 євреїв з гетто в місті Броди, що на Львівщині;

1966 рік — студентом Георгієм Москаленко і робітником Віктором Кукса вночі встановлено на даху головного корпусу Київського інституту народного господарства український національний прапор.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 1 травня

Які сьогодні іменини: Ян, Антон, Віктор, Василь, Іван, Єфим, Фелікс, Кузьма, Тамара.

1 травня народилися:

1942 рік — український філолог Анатолій Алексєєв;

1945 рік —український співак, народний артист України Василь Зінкевич;

1951 рік — народний артист України, актор і режисер львівського театру імені Заньковецької Григорій Шумейко;

1988 рік — український хокеїст Дмитро Німенко.

Погода на 1 травня

1 травня в Києві весь день хмарно, без опадів. У Львові ясно буде лише зранку, без опадів. В Харкові вдень погода зміниться на похмуру, без опадів. В Одесі ясно весь день, без опадів.

Температура повітря в Києві +15 вдень та +7 вночі. У Львові +18 вдень та +5 вночі. У Харкові +13 вдень та +4 вночі. В Одесі +15 вдень та +10 вночі.